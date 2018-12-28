AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığından Mevlit Programı

AK Pati Şehitkamil İlçe Başkanlığı Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okuttu.

İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Karşıyaka Merkez Camisi'nde okunan mevlit sonrası yaptığı konuşmada, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla, Kur'an tilavetiyle Mevlid-i Şerif programı yapmak istediklerini belirtti.

Yılmaz, "Yine güzel bir tevafuktur ki merhum milli şairimiz, İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un da seneyi devriyesi de bu geceye denk geldi. Merhum Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizin makamı ali olsun, dinimiz için, vatanı için şehadete erişen tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnet ve saygıyla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA