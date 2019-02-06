AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Yılmaz'dan MHP'ye Ziyaret

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, MHP Şehitkamil İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerine Cumhur İttifakı olarak birlikte gireceklerini belirterek, birlikte çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın ruhunun temelde Çanakkale ruhuna dayandığını kaydeden Yılmaz, "Milletin birlik ve bütünlüğünü esas olan bir ittifaktır. 15 Temmuz gecesi de şekillenmiş olan ve 15 Temmuz gecesi devletimizin ve milletimizin bekası için hainlere, iradesini birtakım emperyalist güçlere satmış olan vatan hainlerine geçit vermeyerek, omuz omuza verip dik duruşunu göstermiş olan iki hareketin mensuplarıyız. Bu süreçte hep birlikte, il teşkilatlarımızla, ilçe teşkilatlarımızla, belediye başkan adaylarımızla omuz omuza vererek inşallah çalışmalarımızı yürüteceğiz. 31 Mart'ı inşallah Cumhur İttifakı'nın zaferiyle taçlandırılacağız." ifadelerini kullandı.

MHP Şehitkamil İlçe Başkanı Aziz Yücel de ziyareti için Yılmaz'a teşekkür etti.

Cumhur İttifakı ruhunu yerelde hep birlikte diri tutacaklarını kaydeden Yücel, "Hep birlikte inşallah bu süreci zaferle atlatacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA