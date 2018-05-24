AK Parti'nin Seçim Beyannamesini Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklıyor

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdiği Ankara Spor Salonu, partililer tarafından dolduruldu. 24 Haziran'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimleri öncesi AK Parti, Seçim Beyannamesi ve Ankara'da aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Salona alkışlarla giren Erdoğan kürsüye çıktı ve partililere hitap ediyor.

PANKARTLAR ASILDI

Ankara Spor Salonunda gerçekleşen toplantıya partililer yoğun ilgi gösterdi. Salona, 'Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye', 'Yaparsa yine AK Parti yapar', 'Siyaset gençleşiyor, Türkiye güçleniyor', 'Demokrasi Kahramanları, Türkiye'nin kadınları', 'Vakit Türkiye Vakti' pankartları asıldı.

360 SAYFA VE 16 BAŞLIK

Erdoğan açıklamadan önce gazetecilere dağıtılan beyannamede dikkat çeken detaylar var. 360 sayfadan oluşan beyannamede 16 ana başlık var.

"GÜÇLÜ MECLİS VURGUSU"

Beyannamede güçlü Türkiye, güçlü hükümet ve güçlü meclis vurgusu var.

Kitapçığın kapağında ise "Yaparsa yine AK Parti yapar" yazıyor.

Beyannameyi açıklayan Erdoğan şunları söyledi:

Siz değerli milletvekili adaylarımızı sevgiyle selamlıyorum. İstanbul'dan Hakkari'ye, Rize'den Edirne'ye kadar, helal rızkının peşinde koşan kardeşlerimi selamlıyorum. Sizler Ak Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayları olarak bu kutlu yolculuğa çıktınız. Ülkemize hizmet için beraber çıktığımız yolculuğu İnşallah hak ettiği yere ulaştıracağız.

7 Haziran'da parlamento çoğunluğunu kaybettik. 1 Kasım 2015'te seçimleri yeniledik ve yeniden tek başımıza iktidara geldik. 10 Ağustos seçimlerinde ve 16 Nisan halk oylamasında yüzde 52'ye ulaştık.

"PARLAMENTODA GÜÇLÜ BİR GRUP KURMAMIZ GEREKİYOR"

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin üzerinde bir oranla kazanmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda parlamentoda da güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. Bunun yolu milletimizle iyi bağlar kurmaktan geçiyor. Biz milletimizin huzuruna hiçbir zaman eli boş çıkmadık.

Bugün sizlere "Güçlü Meclis, "Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye" başlıklı seçim beyannamemizi sunuyoruz. Değişim sürecinde geri kalanlar eskisinden çok daha fazla bedeller ödüyor. Yeni dönemin ayırt edici vasıflarından olan dijitalleşmeye özel bir yer ayırıyoruz. Yeni hükümet sistemiyle 2023 vizyonumuzu daha da güçlendirerek, kadınlarımızın söz sahibi olduğu bir ülkeye dönüştüreceğiz.

"KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANINI YÜZDE 40'IN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"

Gelişmiş ülkelerin gıpta ile baktığı genç nüfusumuzu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yeni başarı hikayeleri yazacağız. Kadınlarımızın kalkınma sürecine aktif katılımını destekleyeceğiz. Kadınların iş gücüne katılma oranını yüzde 40'ın üzerine çıkaracağız. Demokratik standardı yüksek, kalkınmış bir ülke yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz.

Özel sektörün rolünü güçlendireceğiz. Özgün projelerle küresel ölçekte tanınan markası olan ülke konumuna yükseleceğiz. Ülkemizi eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, lojistik yerli ve milli üretimle dünyada cazibe merkezine haline gelen bir ülkeye dönüştüreceğiz.

Özellikle savunma sanayiinde Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmeyecek.

"ŞEHİRLERİMİZİ DAHA YAŞANILABİLİR BİR NİTELİĞE KAVUŞTURACAĞIZ"

Özellikle savunma sanayiinde Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmeyecek. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için daha kaliteli bir yaşam sürmesini arzuluyoruz. Şehirlerimizi daha yaşanılabilir bir niteliğe kavuşturacağız.

YENİ YÖNETİM SİSTEMİ

Vakit Türkiye vakti. Seçim beyannamemizin ikinci kısmını yeni yönetim modelimiz oluşturuyor. Milletimiz 24 Haziran'da bir sandıkta Meclis'e göndereceği milletvekillerini, diğer yanda kendini yönetecek cumhurbaşkanını seçecek. Yeni dönemi "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Bağımsız Güçlü Türkiye" şiarıyla yola devam edeceğiz. Bağımsız, güçlü ve tarafsız yargı ile demokrasimizi sağlam temeller üstüne oturtuyoruz. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı kadar Meclis'te çoğunluğu almak da önem kazanıyor. Meclis ile Cumhurbaşkanı ne kadar ahenk içinde çalışırsa Türkiye o kadar kazançlı çıkacaktır. Cumhurbaşkanı tarafından kurulacak hükümet, milletimize hizmet için çalışacaktır. Yeni sistemle, hızlı karar alma makanizmasıyla hizmete odaklanacağız.

"ÖZGÜRLÜKLER KONUSUNDA YAPMAYA KALKTIKLARIMIZI SAYMAYA KALKSAK..."

Seçim dönemimizin üçüncü bölümünde demokrasiyi milletimizle paylaşıyoruz.Asla demokrasiden, özgürlükten taviz vermedik. Ak Parti'nin hak ve özgürlükler konusunda yaptıklarını saymaya kalksak ortaya çok uzun bir liste çıkar. 24 Haziran'dan sonra da devam edeceğiz.