AK Parti Seçim Kampanyasını Sivas'tan Başlattı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, dördü de el ele, kol kola yürüyorlar. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu." dedi.

Erdoğan, partisinin 31 Mart yerel seçim kampanyası kapsamında düzenlenen ilk mitingde Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 16 yılda Sivas'a 28 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek, Cumhuriyet tarihinde bunun bir örneğinin olmadığını söyledi.

Eğitimde 3 bine yakın derslik inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, Sivas'a ikinci devlet üniversitesini, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini kurduklarını anlattı.

Kümbet Kurtderesi mevkisinde fakülte binalarını inşa ettikten sonra yeni üniversiteye öğrenci alımına başlayacaklarını bildiren Erdoğan, yükseköğrenim öğrencilerine 15 bin kişi kapasiteli yurt binaları kazandırdıklarını belirtti.

Sivas'ta bu yıl merkezde 5 bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurdu açacaklarını ifade eden Erdoğan, birkaç yıl içinde Gürün, Suşehri, Gemerek ve Kangal ilçelerinde de toplamda bin 100 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtları yapacaklarını söyledi.

Şehre bir stadyum ile gençlik merkezleri, spor salonları inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, içinde 600 yataklı Sivas Bölge Hastanesinin de olduğu 15 hastaneden oluşan toplam 44 sağlık tesisini kazandırdıklarını belirtti.

Su Şehri Devlet Hastanesiyle 7 sağlık tesisinin inşaatının sürdüğünü kaydeden Erdoğan, Sivas'ta ihtiyaç sahiplerine 1,5 milyar lira destek verdiklerini bildirdi.

"55 bin metrekarelik alana millet bahçesi yapıyoruz"

Eski stadın yerine 55 bin metrekarelik alana millet bahçesi yapacaklarını dile getiren Erdoğan, millet bahçesinin içinde millet kıraathanesi yapılacağını söyledi.

Erdoğan, "Bunu CHP anlayamadı. Ben 'kıraathane' diyorum, onlar 'kumarhane' diyor çünkü la teşbih, dervişin zikri fikri meselesi var ya, işte bunların durumu da bu." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Çok fazla da vakit ayırmayalım ona. İşimiz var." ifadelerini kullandı.

Belediyenin 1 milyon 847 bin metrekarelik alanda Seyfebeli Millet Bahçesi'ni şehre kazandırmak üzere hazırlıklarına başladığını dile getiren Erdoğan, Sivas'ta 9 bin 447 konut projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Sivas'ın bölünmüş yol uzunluğunu 24 kilometreden 794 kilometreye çıkardıklarına işaret eden Erdoğan, "Hatırlayın o eski yolların halini... Nereden nereye... İnşası süren ve toplam maliyeti bir katrilyonu aşan Zara, Suşehri, Geminbeli Tüneli ve bağlantı yollarını önümüzdeki yılın sonuna doğru bitirmeyi planlıyoruz. İçinde Sarıçiçek tünellerinin de olduğu Keban, Arapgir, Divriği yolunu da önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Sivas'ta termal turizmi ve kış turizmini canlandırmak için Yıldızdağı Kayak Merkezi ile Sıcak Çermik arasındaki kara yolunu ihtiyaca cevap verecek standartlara çıkaracağız." şeklinde konuştu.

Sivas il sınırlarındaki toplam 341 kilometrelik demir yolunu sıfırdan yenilediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Siz bakmayın birilerinin fitne çıkardığına... Biz, son 16 yılda TÜDEMSAŞ'ı canlandırarak gücüne güç kattık. Bir tane de Sivaslı olduğunu söyleyen biri de çıkıyor, diyor ki 'Buranın demir yoluna ne ihtiyacı var?' Bir tarafta siyaset yapıyor, bir taraftan da 'Sivaslıyım' diyor. Bu nasıl Sivaslılık ya? Dünya, demir yollarıyla, metrolarla, yerin altındaki hatlarla halkına hizmet ediyor. Bizimki de çıkmış, 'Ne ihtiyacı var buranın?' diyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu işletmemizi daha da büyüteceğiz. İnadına büyüteceğiz.

Kendi mühendislerimizin tasarladığı, dünyada marka olacak, milli yük vagonlarını bu fabrikada üretiyoruz. Bugüne kadar 6 bine yakın yük vagonu ürettik. İstihdam sağlıyoruz. Bununla kalmadık. Demir yollarının ihtiyacı olan traverslerin ülkemizde üretilmesi için Sivas Modern Beton Travers Fabrikası'nı da buraya kurduk. İstihdam sağlayalım, işsize iş bulalım diye."

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar lira olan Ankara-Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren hattının yapımının devam ettiğini kaydeden Erdoğan, "Şimdi ne der onlar biliyor musunuz? 'Aman yapmayın ha'. Öyle derler. George, Hans, yüksek hızlı trenle gidecek de benim Ayşe'm, Fatma'm, Ahmet'im, Mehmet'im niye gitmesin?" diye sordu.

Bu hattın Ankara-Sivas yolculuğunu iki saate düşürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Bunu en kısa zamanda bu yıl test sürüşlerine başlayıp önümüzdeki yıl da işletmeye açacağız. Bu hızlı tren hattı Sivas'tan Erzincan, Erzurum, Kars'a kadar uzanıyor. Sivas-Erzincan Hızlı Tren Projemizin, Sivas Zara kesiminin altyapı yapım çalışmaları, Zara-İmranlı-Kemah-Erzincan kesiminin ise ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Edirne'den Kars'a uzanan Doğu Batı koridorumuz tamamlandığında, Sivas, Londra'dan Pekin'e ulaşan İpek Demir Yolu'nun önemli bir parçası haline gelecek. Bitmiyor, Sivas'ı Malatya ile hızlı trenle bağlıyoruz. Hattın etüt proje çalışmalarını bu yıl tamamlıyoruz.

Şu anda Ulaştırma Bakanı burada, notları alıyor. İşi takip etmez, bitirmezse, eyvallah, güle güle."

Sivas'a lojistik merkezi inşa etmek için ihalesini yaptıklarını, yapımına da yakında başlayacakları bilgisini veren Erdoğan, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Sivas Nuri Demirağa Havalimanı'na iç ve dış hatlar terminal binasını yaptıklarını söyledi.

Havalimanı yolcu trafiğinin 2003 yılında bin 61 iken geçen sene 592 bine ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, "Nereden nereye..." dedi.

Konuşmasına Sivas'ta ikindi ezanının başlaması üzerine ara veren Erdoğan, "Çok koşacağız, çok çalışacağız, bu sevgimize 31 Mart akşamı daha başka sevgiler ilave edelim." ifadesini kullandı.

Sivas'ta 14 baraj ve 24 gölet inşa ettiklerini belirten Erdoğan, 9 baraj ve 5 gölet inşaatının sürdüğünü bildirdi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi bu tür işlerden anlamaz, bunları bilemez olanlarla ne yapacaksınız? Öyle bir belediye başkanı, ilçelerimizde ve merkezde seçelim ki merkezi yönetimle el ele, omuz omuza olsun, daha büyük yatırımlara el atalım. Önümüzdeki 4,5 yıl bu kardeşinizin cumhurbaşkanlığı var. Dolayısıyla bütün belediyelerimizle çok daha el ele vererek inşallah daha iyi yerlere gideceğiz."

Kentte son 16 yılda inşa ettikleri sulama projeleri ile 510 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıkları 4 Eylül Barajı'yla da Sivas'ın uzun yıllar sürecek içme suyu ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Sivaslı çiftçilere yaklaşık 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini bildiren Erdoğan, kenevir üretimini artırma kararı çerçevesinde ise Sivas'ı 20'nci il olarak listeye eklediklerini vurguladı.

Erdoğan, "Artık Sivas da kenevir üretecek, artık bu naylon poşetler olmayacak inşallah. Bu kenevirle hem atletimizi hem fanilamızı hem bez torbamızı yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sembolik olarak kenevirden yapılmış bez torbayı alandaki bir vatandaşa attı.

Sivaslı 30 bin işverene 713 milyon lira tutarında teşvik desteği sağladıklarını, kentte bir Teknopark, bir Ar-Ge merkezi kurduklarını bildiren Erdoğan, ikinci OSB olan Demirağ OSB'nin kuruluşunun tamamlandığını ve en kısa sürede faaliyete geçeceğini açıkladı.

Sivas'ı hızla kalkındırmak için 40 bin kişinin istihdam edileceği Demirağ OSB'yi özel teşvik bölgesi ilan etmeyi planladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Sivas'ı yatırımlarda cazip hale getirmek için teşvik sınıflandırmasında avantaj sağlamaya yönelik çalışmalar içinde olduklarını duyurdu.

Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Kale Camisi, Behram Paşa Hanı gibi toplam 82 eseri restore ettiklerini belirten Erdoğan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın kapsamlı restorasyonuna ise devam ettiklerini söyledi.

Ulu Cami'nin de restorasyonunu başlatacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sivas'ı tarihi hizmetlerle buluşturduk. Önümüzdeki dönemde hem yarım kalan işlerimizi tamamlayacak hem yeni ve daha büyük projeleri şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. Şimdi sesleniyorum: Sivas, 31 Mart'ta bir kez daha tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Sivas, 31 Mart'ta gönül belediyeciliği ile şehrimize yeni ufuklar kazandırıyor muyuz? 31 Mart'ta adaylarımıza sahip çıkarak sandıkları patlatıyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun.

CHP'nin terör örgütünün güdümündeki partiyle kurduğu ittifakı görüyorsunuz. Kimler kimlerle iş tutuyor? CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, dördü de el ele, kol kola yürüyorlar. Güzel bir sözdür, 'Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.' Olay bu kadar basit."

Ekonomideki gelişmelerden Suriye meselelerine kadar daha birçok konuyu konuşma fırsatı bulamadıklarına dikkati çeken Erdoğan, "İşte Afrin'de olanları gördünüz değil mi? İki ay Afrin'de biz leblebi, çekirdek mi kullandık? Ne kullandık? Mermi kullandık, bombaları kullandık, silahlı, silahsız bütün o İHA'larla ne yaptık? Bu teröristleri yok ettik. Bu, ne domatese benzer, ne patlıcana, ne sivri bibere benzer. Benim ecdadım Çanakkale'yi fethederken ne yedi, ne içti, bunu biliyorlar mı? Hedef saptırıyorlar. Üç kuruş, beş kuruş yeri geldiğinde fazla veririz ama biz merte, namerte bu toprakları yedirtmeyiz." diye konuştu.

Notlar

Sivas Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge kentin çeşitli ilçelerinden gelen vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış için meydana kurulan platformdan vatandaşlara seslendi.

Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan meydana üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları bulunan "Biz gönül verdik, sen ömür ver Allah'ım" ve "Bir şehirle başlayan destanın aslanıdır" yazıları asıldı.

Mitingde eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin ve AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu da konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Sivas belediye başkan adayları ile fotoğraf çektirdi.

Mitinge Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Vedat Demiröz ile AK Parti Kayseri ve Sivas milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA