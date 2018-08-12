AK Parti Seçim İşleri ve Skm Başkanları Kızılcahamam Toplantısına Katıldı

KIRŞEHİR (İHA) – 24 Haziran seçimleri sonrasında AK Parti, 2019 yılı yerel seçimlere hazırlık toplantısını Seçim İşleri ve SKM Başkanları ile Kızılcahamam da yaptı.

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan toplantıya Türkiye genelinden Seçim İşleri Başkanları ve Seçim Koordine Merkezi Başkanları katıldı.

3 gün Kızılcahamam da süren toplantıda AK Parti Genel Merkezi 24 Haziran seçimleri ile birlikte yerel seçim stratejilerini belirlerdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ahmet Sorgun ile SKM Başkanı Ali İhsan Yavuz'un katıldığı ve stratejilerin belirlenerek eksikliklerin tartışıldığı toplantıya Kırşehir'den Seçim İşleri Başkanı Birkan Orkun Öztürk ve SKM Başkanı Berat Bıçakçı katıldı.

3 gün süren toplantıda AK Parti eksiklikleri tartışarak yeni dönem stratejileri üzerine istişare yaptı. - KIRŞEHİR