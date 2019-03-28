AK Parti Seçim Bürosuna Ateş Açan Zanlı Tutuklandı

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde, AK Parti'nin seçim bürosuna pompalı tüfekle ateş açan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Kavaklı Belediye Başkanı ve AK Parti Kavaklı Belediye Başkanı Adayı Gürel Koşdemir'in Salih Omurtak Caddesi'ndeki seçim bürosuna gece saatlerinde saldırıda bulunduğu tespit edilen zanlı M.K'nin (32) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kırklareli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, savcılıktaki ifadesinde, amacının seçim bürosuna ateş etmek olmadığını ifade ettiği öğrenildi.

Bu arada zanlının, uyuşturucu madde bulundurmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kaydının olduğu anlaşıldı.

Olay

Dün, Kavaklı Belediye Başkanı ve AK Parti Kavaklı Belediye Başkanı Adayı Gürel Koşdemir'in Salih Omurtak Caddesi'ndeki seçim bürosuna gece saatlerinde saldırıda bulunulmuş ve olayla ilgili M.K. yabancı plakalı otomobille kaçarken yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler seçim bürosuna 3 el ateş edildiğini tespit etmişti.

Kaynak: AA