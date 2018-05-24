AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı (2)
, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı Sivas, Bartın, Sinop, Batman, Siirt, Bayburt, Samsun, Bilecik, Sakarya, Bingöl, Rize, Bitlis, Osmaniye, Bolu, Ordu, Burdur, Niğde, Bursa, Nevşehir, Çanakkale, Muş, Çankırı, Muğla, Çorum, Mersin, Denizli, Mardin ANKARA - Cumhurbaşkanı ve...
,
AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı
Sivas, Bartın, Sinop, Batman, Siirt, Bayburt, Samsun, Bilecik, Sakarya, Bingöl, Rize, Bitlis, Osmaniye, Bolu, Ordu, Burdur, Niğde, Bursa, Nevşehir, Çanakkale, Muş, Çankırı, Muğla, Çorum, Mersin, Denizli, Mardin ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. Erdoğan, milletvekili adaylarını tanıtarak fotoğraf çektirdi.
(2)