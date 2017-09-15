Kayseri'de AK Parti Sarıoğlan İlçe Başkanlığına Özdemir Doğan aday oldu.



Emekli öğretmen olan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti Sarıoğlan İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına aday olduğunu söyledi.



Parti üyeleri ile yapılan değerlendirme sonucu aday olduğunu açıklayan Doğan, şunları kaydetti:



"Parti üyelerimiz ve delegelerimizle yapmış olduğumuz istişareler ve değerlendirmeler sonucunda, metal yorgunluğunu gidermek ve nöbet değişimi için değerli büyüklerimizin de icazeti ile Sarıoğlan İlçe Kongresinde başkan adayı olmam yönünde büyük bir teveccüh bulunmaktadır. Alınan bu kararın ülkemize, milletimize, ilçemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."



Sarıoğlan İlçe Kongresi, 25 Eylül'de Sarıoğlan Belediye Düğün Salonu'nda yapılacak.