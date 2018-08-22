AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatında Bayramlaşma

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, bayram dolayısıyla AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Kıvırcık, yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberlik günü olduğunu belirtti.

Kıvırcık, "Kurban Bayramı'nın başka bir özelliği vardır. Kesilen kurbanlar fakir ve fukaralarla paylaşımı gerektirir. Bu nedenle sizlerin ve buradan tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım." dedi.

Kıvırcık'a AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, İlçe Kadın Kolu Başkanı Fergül Tatar, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cahit Batuk ve çok sayıda partili eşlik etti.

Partililer Kıvırcık'a ürettikleri domateslerden hediye etti.