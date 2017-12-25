AK Parti Sarıgöl İlçe Danışma Toplantısı
AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs kararına karşı yapılan oylamada alınan sonuca işaret ederek, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine sadece Türkiye değil, dünyanın ihtiyacı olduğunu söyledi.
AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs kararına karşı yapılan oylamada alınan sonuca işaret ederek, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine sadece Türkiye değil, dünyanın ihtiyacı olduğunu söyledi.
Baybatur, partisinin Sarıgöl ilçe teşkilatında düzenlenen danışma toplantısında yaptığı konuşmada, 2019 seçimlerinin yaklaştığını ve hizmetleri daha hızlı yürüttüklerini söyledi.
Yerel seçimler ve ardından yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"15 Temmuz darbesi püskürtüldü ama 15 Temmuz darbesinin akisleri devam ediyor. Yurt dışındaki bazı ülkeler, şimdi ekonomik operasyonlar yaparak, Türkiye'yi diz çöktürmek istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konularda neler yapmakta olduğunu birlikte görüyoruz. 2019 yerel seçimlerinde önce Manisa Büyükşehir Belediyesini almamız gerek. Ardından başkanlık seçimleri geliyor. Yeni yönetim kurulu üyeleri ile eskisi ve yenisi ile Recep Tayyip Erdoğan'ın omuzundan yükü almamız gerek. Cumhurbaşkanımız Sudan'da mecliste tekbirlerle karşılıyor. Dünyadaki mazlum milletler, büyük bir muhabbetle karşılıyor. Kudüs meselesini biliyorsunuz, Türkiye'nin önderliğinde nereden nereye gelindi. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine sadece Türkiye değil, dünyanın ihtiyacı var. Bu nedenle sen ben yok. Bir birimizin paçasından çekerek değil, el ele, kardeşlik içinde seçimlere girelim."
Toplantıya AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç de katıldı.