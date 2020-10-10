AK Parti Sarıgöl Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk güven tazeledi
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AK Parti Sarıgöl Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk güven tazeledi

10.10.2020 17:23 | Son Güncelleme: 10.10.2020 17:26
AK Parti Sarıgöl Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk güven tazeledi

AK Parti Sarıgöl Gençlik Kolları Başkanlığına yeniden Cavit Batuk seçildi.

AK Parti Sarıgöl Gençlik Kolları Başkanlığına yeniden Cavit Batuk seçildi.

Sarıgöl Belediyesi Süleyman Demirel Kapalı Tuhafiye Pazarı'nda düzenlenen AK Parti 6. Gençlik Kolları Kongresi'nde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okunan mesajların ve yapılan konuşmaların ardından delegeler oy kullandı.

Tek listeyle yapılan kongrede mevcut başkan Cavit Batuk yeniden seçildi, yönetim kurulunda ise Ahmet Somak, Alihan Kırlı, Aykut Karadağ, Mustafa Kaya, Faruk Eğercioğlu, Cankaya Yüksel, Hikmet Büyükdinç, Ramazan Yıldız, Bayram Çetin, Süleyman Uzun, Tayfur Tire, Zafer Aktaş, Fatma Nur Demir ve Arzu Yıldırım Önal yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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