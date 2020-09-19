AK Parti Sarıgöl'de ilçe başkanlığına Nihat Demirci seçildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Sarıgöl'de ilçe başkanlığına Nihat Demirci seçildi

AK Parti Sarıgöl ilçe Başkanlığı görevine Nihat Demirci seçildi.

AK Parti Sarıgöl'de ilçe başkanlığına Nihat Demirci seçildi
19.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:43

AK Parti Sarıgöl ilçe Başkanlığı görevine Nihat Demirci seçildi.

Sarıgöl Belediyesi Süleyman Demirel Kapalı Tuhafiye Pazarında yapılan ilçe kongrenin divan başkanlığını AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mesut Aksu yaptı.

Kongreye Manisa Milletvekili Tamer Akkan, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ile Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da katıldı.

225 delegenin katılımı ve tek listeyle yapılan seçimde Nihat Demirci, ilçe başkanlığı görevine getirildi.

Milletvekili Tamer Akkan, konuşmasında yeni yönetimle taze kan kazandıklarını belirterek, "2023 seçimlerine şimdiden hazırlanmalıyız. Bundan önceki ilçe başkanlarımıza da çalışmalarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Demirci başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Süleyman Akın, Engin Türkol, Erol Yılmaz, Yasin Öztürk, Burak Sayar, Salih İpek, Beytullah Uysal, Şakir Tanrıkulu, Süleyman Sevük, Ragıp Demirhan, Mehmet Ali Şakacı, Selçuk Kır, Elif Mersin, Uğur Özeren."

Kaynak: AA

AA Editörü - Mehmet Akif Sarıhan
Mehmet Akif Sarıhan
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Erol Mütercimler Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Merve Dizdar Aytaç Ağırlar
Spor Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Mbaye Diagne Vedat Muriqi
Daha Fazla Kız Adana Bursa Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Sarıgöl'de ilçe başkanlığına Nihat Demirci seçildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 14:46:28. #1.14#
title