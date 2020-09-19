AK Parti Sarıgöl'de ilçe başkanlığına Nihat Demirci seçildi AK Parti Sarıgöl ilçe Başkanlığı görevine Nihat Demirci seçildi.

AK Parti Sarıgöl ilçe Başkanlığı görevine Nihat Demirci seçildi.

Sarıgöl Belediyesi Süleyman Demirel Kapalı Tuhafiye Pazarında yapılan ilçe kongrenin divan başkanlığını AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mesut Aksu yaptı.

Kongreye Manisa Milletvekili Tamer Akkan, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ile Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da katıldı.

225 delegenin katılımı ve tek listeyle yapılan seçimde Nihat Demirci, ilçe başkanlığı görevine getirildi.

Milletvekili Tamer Akkan, konuşmasında yeni yönetimle taze kan kazandıklarını belirterek, "2023 seçimlerine şimdiden hazırlanmalıyız. Bundan önceki ilçe başkanlarımıza da çalışmalarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Demirci başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Süleyman Akın, Engin Türkol, Erol Yılmaz, Yasin Öztürk, Burak Sayar, Salih İpek, Beytullah Uysal, Şakir Tanrıkulu, Süleyman Sevük, Ragıp Demirhan, Mehmet Ali Şakacı, Selçuk Kır, Elif Mersin, Uğur Özeren."

Kaynak: AA