AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik suikast girişimi önlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik suikast girişimi önlendi

AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik suikast girişimi önlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P isimli örgüt mensubu Şanlıurfa Birecik ilçesinde yakalandı.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P isimli örgüt mensubu Şanlıurfa Birecik ilçesinde yakalandı. AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik suikast girişimi önlendi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P isimli örgüt mensubu Şanlıurfa Birecik ilçesinde yakalandı. Devam eden operasyonlarda da örgüt mensubuna yardım ve yataklık yapan 9 işbirlikçi şahıs Birecik, Suruç ve Gaziantep'te gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda; 1 adet M16 piyade tüfeği, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 10 adet şarjör, 1 adet termal dürbün ele geçirildi.

Suriye'de terör örgütünün kontrolündeki Ayn El Arab'dan (Kobani) illegal yollarla ülkemize gönderilen terör örgütü mensubunun AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve kardeşine eylem gerçekleştirmek üzere gönderildiğini, bu eylemi gerçekleştirmek üzere milis ağı oluşturduğu sırada yakalandığını itiraf ettiği öğrenildi. - ANKARA

AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik suikast girişimi önlendi
AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik suikast girişimi önlendi
AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik suikast girişimi önlendi
AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik suikast girişimi önlendi
AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik suikast girişimi önlendi
AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik suikast girişimi önlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Emel Sayın Tuğba Coşkun Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Fatih Terim Mert Müldür Metin Oktay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik suikast girişimi önlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.06.2021 10:19:17. #1.13#

title