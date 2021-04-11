AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevheri, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevheri, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevheri, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cevheri mesajında, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde her zamankinden daha fazla geçmişlerini bilmek ve bu toprakların nasıl vatan edinildiğini hatırlamak gerektiğini belirtti.

Şanlıurfalılar olarak dedelerinin, vatanın ve şehrin vatan olarak kalabilmesi için ne mücadeleler verdiğini, gelecek nesillere birçok yolla aktarmaları gerektiğini ifade eden Cevheri, şunları kaydetti:

"Tarihinden ders almayan medeniyetlerin yıkılıp yok olduğu bilinciyle önceki nesillerin ödedikleri bedellerin ne olduğunun kavranılması, geleceğin milletimiz için ağır bir ders değil güzel günlerin teminatı olacaktır. 101 yıl önce dedelerimiz tarafından zalim Fransız işgal kuvvetlerine gereken ders verilmiş, Şanlıurfa işgalden temizlenmiştir. Düşman 101 yıl önce kovulmuştur, fakat emellerinden vazgeçmemiştir. Bu manada Mehmet Akif'in 'Allah bir daha (İstiklal Marşı) yazdırmasın' dediği gibi, bir daha (fiili) kurtuluş mücadelesi yapmak zorunda kalmamak için uyanık olmak ve aldığımız her vazife ve verdiğimiz her sözü yüksek bir şuur ile yerine getirmek icap etmektedir. İstiklal mücadelemizde Urfa'mızın özel bir yeri olması nedeniyle kahramanlığının nişanesi olarak 1984 yılında şehrin adı 'Şanlıurfa' olarak değiştirilmiş ve 2016 yılında ise İstiklal Madalyası ile bu kahramanlık teyit edilmiştir. Bir daha yaşanmaması temennisi ileŞanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm hemşerilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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