AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:35
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yıldız, AA'nın

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Yıldız, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

Bahattin Yıldız, "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 Yıl Sonra İbadet", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", "spor" kategorisinde de Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" adlı başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Yıldız, tüm kareleri çok beğendiğini ve seçerken zorlandığını belirterek emeği geçen tüm AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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