25.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:34

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldız, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi. Haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafını seçen Yıldız, yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı karesine oy verdi.

Yıldız, AA'nın geleneksel hale getirdiği oylamada her biri ayrı anlam taşıyan fotoğrafları halkın beğenisine sunmasının son derece anlamlı olduğunu söyledi. Yılın Fotoğrafları'na Şanlıurfa'nın damga vurduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Haber kategorisinde, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçiğin yöre halkına gösterdiği şefkati anlatan fotoğrafı çok anlamlı buldum. Gerçekten bu yılın en önemli olaylarından birisini yansıtıyor. Yaşamda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan güzide ilçemiz Harran'ı seçtim. Gerçekten burada kerpiç evlerde yaşayan yöremiz halkının candan şekilde hayvanlara yaklaşımı başarılı şekilde gösterilmiş. Sporda, milli takımımız çok büyük başarı yakalayarak Avrupa Şampiyonası'na gitti. Tabii özellikle Barış Pınarı Harekatı sürecinde mesaj olarak atılan her golden, başarıdan ve galibiyetten sonra asker selamı verildi. Bu da birliğimize, beraberliğimize ve değerlerimize ne kadar bağlı olduğumuzun, bayrağımıza saygımızın güzel bir ifadesiydi. Onunla ilgili bir kareyi de seçmiş olduk."

Yıldız, tüm kategorilerde çok güzel fotoğraflar olduğunu vurgulayarak AA'nın tüm personelini özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA