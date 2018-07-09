AK Parti Sandık Görevlilerine Piknik Düzenledi

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı, 24 Haziran seçimlerinde sandık başında görev alan üyeleri için piknik düzenledi.

Günnücek Orman Parkı'nda düzenlenen piknikte, seçimlerde görev alan partililer, aileleriyle güzel bir gün geçirdi.

AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran günü omuz omuza çalıştıkları arkadaşlarıyla birlikte hem piknik yaptıklarını hemde eksikliklerini konuşma imkanı bulduklarını söyledi.

Piknikte siyasi ortamdan çok sosyal ortam oluştuğuna değinen Ülgen, "Bu yoğun katılım bizi mutlu ediyor, ne kadar büyük bir aile olduğumuzu görüyoruz. Öncelikle seçim süresince emeği geçen ve özellikle sandık başında o zorlu görevi layığıyla yapan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

Pikniğe sandık görevlilerinin yanı sıra kadın ve gençlik kolları üyeleri ve aileleri de katıldı.

Çocuklar için palyaço, yüz boyama, balon yapımı etkinliğinin yanı sıra çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlendi.

Müzik eşliğinde halay çeken partililer voleybol maçı da yaptı.