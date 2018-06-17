AK Parti Samsun Mitingi

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan 18 Haziran saat 14.00'de ilimize teşrif ederek, Samsunlu vatandaşlarımıza hitap edecek." açıklamasında bulundu.

Karaduman, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Haziran'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitingle halka sesleneceğini bildirdi.

Tüm Samsunluları mitinge davet eden Karaduman, "Dünya'nın 5'ten büyük olduğunu haykıran, dünya mazlumlarının gür sesi, ümmetin umudu, Anadolu'nun yiğit evladı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan 18 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'de ilimize teşrif ederek, Samsunlu vatandaşlarımıza hitap edecek. İnanıyorum ki, kurtuluş şehri Samsun'umuz daha önce göstermiş olduğu birlik ve beraberlik ruhunu bu mitingimize de taşıyacak ve Cumhuriyet Meydanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sevenlerle dolup taşacaktır." ifadelerini kullandı.