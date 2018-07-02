Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın da aralarında bulunduğu AK Parti Samsun milletvekilleri mazbatalarını aldı.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili seçilen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı mazbatalarını almak için Samsun Adalet Sarayı'na geldi.

Milletvekilleri, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın da yer aldığı törende, mazbatalarını Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ve Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver'den aldı.

Törenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Demircan, mazbatalarını almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

"Türkiye daha etkin bir demokrasiye geçti"

Bakan Demircan, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin önemine vurgu yaparak "Bu seçimin önemi şuydu; Türkiye yeni bir sisteme dönüşüm yaptı. Demokrasisini parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yani Başkanlık Sistemi'ne dönüştürdü. Yeni sistemle Türkiye'nin önünün daha açık ve daha etkin bir demokrasi döneminin başladığına inanıyorum. Halk iradesi daha etkin bir hal almıştır yeni sistemle... Milletimiz, ülke egemenliği üzerindeki yetkisini, gücünü daha iyi kullanır hale gelmiştir." diye konuştu.

Yerel seçim çalışmalarına başladıklarını da ifade eden Bakan Demircan, "Önümüzde 2019 yerel yönetimler seçimi var. 9 ay gibi bir süre kaldı. Yerel yönetimler seçimi daha komplike, daha geniş tabanlı bir seçimdir. Bu seçime şimdiden hazırlanmak lazım. Biz hazırlıkları da genelde öyle yaparız. Bir seçim biter öbür seçimin hazırlıkları başlar." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin hayırlı olmasını diledi.

Yeni dönemde sorumluluklarının daha çok arttığına işaret eden Karaaslan, "Değişen sistemle birlikte bu sistemin ilk milletvekilleri olmak bizim için büyük bir onur. Güzel şehrimiz Samsun'u Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edecek olmak da... Önümüzdeki dönem şehrimiz ama ondan öte ülkemiz için elimizden gelen gayreti, çabayı göstermeye ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.