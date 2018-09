AK Parti Samsun Milletvekili Köktaş: "Tarım ve Hayvancılıkta İstenilen Yerde Değiliz"

AK Parti Samsun Milletvekili Köktaş: "Tarım ve hayvancılıkta istenilen yerde değiliz"

Samsun 4. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı

SAMSUN - Samsun 4.Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açılışında konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, çiftçi ve hayvan üreticilerine her türlü destek ve kredi vermelerine rağmen tarım ve hayvancılıkta istenilen noktada olmadıklarını söyledi.

Samsun 4.Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı bugün yapılan törenle açıldı. Fuarın açılışında konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, fuarın Samsun, Karadeniz ve Türkiye açısından olumlu sonuçları olacağını söylediler.

Köktaş: "Destek ve kredilere rağmen tarım ve hayvancılıkta istenilen yerde değiliz"

Tarım ve hayvancılıkta istenilen yerde olmadıklarını ifade eden AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Hükümet olarak tarım sektörüne çok ciddi destekler verdik. Aklınıza gelecek her alanda çok büyük destekler verdik. Tüm bu desteklere rağmen tarımda istenilen noktada olmadığını görüyoruz. Bu kadar desteğe, bu kadar ucuz krediye, teknolojiye ve lojistiğe rağmen hala hayvancılık sektöründe istediğimiz noktada değiliz. Bunların etki analizlerini çok iyi yapıp ortaya koymamız gerekir. Verdiğimiz kredi ve destekler yerli yerinde kullanılıyor mu yoksa bir dönem kullanılıp, atılıyor mu diye takibinin çok iyi yapılması lazım. Özellikle tarımcıların bunu çok iyi takip etmesi gerekiyor. Verdiğimiz destekleri verici kurullar vermesi gerektiği gibi veriyor mu? Bize vatandaşlardan ve tarımcılardan gelen şikayetler vardı. Yemde ve gübrede KDV'yi kaldırdık. Buna rağmen araziye döndüğümüzde 'KDV'yi kaldırdığımız kadar bize fiyatlarda yansımadı' diye şikayetler duyduk. Biz bir çarkın dişlileriysek, bütün paydaşlarıyla birlikte bu çarkı en verimli ve en sağlıklı bir şekilde çalıştırmak için herkesin taşın altına elini koyması gerekir" dedi.

Kendi adlarına özeleştiri yaptığının altını çizen Köktaş, şunları söyledi:

"Özeleştiri yapıyorum. Samsun'u tarım ve hayvancılıkta olması gereken yere taşıyamadık. Bunda sadece siyasetçiler değil, yerel yöneticiler, ticaret odaları, borsaları, tarım kuruluşları tek başına sorumlu değil. Bunda bütün paydaşlar ve Samsun'a yön veren bütün paydaşlar sorumludur. Birinin sorumluluğu az, birinin sorumluluğu çok olabilir ama herkes sorumludur. Bu sorunların giderilmesi için kolektif çalışmayı ve ortak aklı mutlaka merkeze almamız gerekiyor."

Ulusoy: "Un ihracatında dünya birincisiyiz"

Un ihracatında çok büyük bir artış yaparak dünya birincisi olduklarını vurgulayan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "Türkiye'de tarım sektörü kendine özgü sorunlara sahip. Küçük ölçekli işletmeler olması, kırsal nüfusun giderek azalması ve kırsaldaki nüfusun aynı zamanda da yaşlanıyor olması tarımımızın önündeki önemli sorunlar olarak görülüyor. Şu anda artan girdi maliyetleri, döviz kurlarının artması da önemli sorunlar halinde. Bunlarla moralimizi bozmaya gerek yok. Çünkü karşılığında çok önemli fırsatlarla karşı karşıyayız. Teknoloji ile ilgili fırsatlar dünyayı artık öyle hızlı değiştiriyor ki hiç beklemediğimiz yerden inanılmaz olaylarla karşılaşabiliyoruz. Fuarların bir özelliği de tarımla uğraşan insanların teknolojiye, bilgiye erişmesine vesile olacak. Bu teknolojiyi sağlayan kişilerle de iletişim halinde olacaklar. Bu fırsatları değerlendirdiğimizde tarımımızın daha da ileriye gideceğine inancımız tam. Temsilcisi olduğum un sektörü 2003 yılında dünyanın 24'üncü ihracatçısıyken, 2014 yılından beri dünya birincisi ve tonajını 16'ya katladı. Böyle bir artışın sebebi erişim, lojistik ve teknolojiyi iyi bir şekilde kullanmaktır. Tarımda da bunun hızla gerçekleşeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Kaymak: "Fuarlar sektöre ivme katıyor"

Fuarların ilgili olduğu sektörlere ivme kazandırdığını belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun, eski özelliği olan fuar kenti özelliğini gittikçe geri kazanıyor. Bu fuarlar sektörlerine büyük ivme kazandırıyor. Bulunduğumuz coğrafya büyük tarım alanlarına sahip. Samsun tarım potansiyeli çok yüksek şehirlerden bir tanesi. Bu potansiyel çok daha iyi bir şekilde kullanılabilirdi. Samsun'da bugüne kadar çok güzel şeyler yapılmış ama biz de var olan şeylerin üstüne daha iyi olarak ne koyabiliriz diye çalışıyoruz. Samsun eskiden göç veren bir ildi, artık göç alan bir oldu. Göç almak Samsun'un eğitim, sağlık, spor gibi alanlarda ileride olmasından kaynaklanıyor. Bu fuarın, Samsun ve ülkemiz tarımı açısından olumlu yansımalarının olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır ise şunları söyledi:

"Tarımın geliştirilmesine yönelik yapılan her çalışmanın insanlığa hizmet olduğu bilinciyle çok yönlü bir şekilde ele alınmalıdır. Tarımın ekonomik anlamdaki en önemli girdisi verimli toplardır. Bafra ve Çarşamba ovaları sayesinde bu noktada çok şanslıyız. Doğru ve etkin işlemeyle Samsun'u dünyadaki en önemli tarım kentleri arasına taşıyabilecek potansiyele sahibiz. Bu anlamda alanında gelişmeleri yakından izleme fırsatı bulabileceğimiz, bilgi paylaşımı ve iş bağlantılarının kurulacağı fuarın başarılı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum."

Bafra standı protokolü ağırladı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve her gecen yıl artan bir ilgi ile karşılaşan TÜYAP Samsun 4. Tarım Hayvancılık Teknolojileri Fuarı'nın açılış gününde Bafra Belediyesi standı protokol üyelerini ağırladı. Bafra'da yetişen ürünleri ve yine ilçeye özgü lezzetlerin tanıtılıp ikram edildiği standa Samsun Valisi Osman Kaymak, Milletvekili Fuat Köktas, ilce kaymakamları, ilce belediye başkanları ziyaret etti. Ziyarette Bafra pirincinden yapılmış pilav, keşkek, nokul, lokum ziyaretçilere ikram edildi. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, günün anısına Vali Kaymak ve Milletvekili Fuat Köktaş'a ilçeyi sembolize eden plaket takdim etti. TÜYAP Samsun 4. Tarım Hayvancılık Teknolojileri Fuarı'nda Bafra Belediyesi tarafından açılan standa, ilçe de yetişen meyve ve sebzelerin tanıtımı yapılıyor.

Protokol üyeleri açılışın ardından stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldılar. Fuar 30 Eylül'de sona erecek.