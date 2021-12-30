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Ak Parti Samsun Milletvekili Kırcalı Havza'da ziyaretlerde bulundu

Ak Parti Samsun Milletvekili Kırcalı Havza'da ziyaretlerde bulundu
AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da ziyaret ve incelemeler gerçekleştirdi.

HAVZA, SAMSUN (AA) - AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da ziyaret ve incelemeler gerçekleştirdi.

Kırcalı, partisinin Havza İlçe Başkanlığını ziyaret ederek Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ile görüştü.

Daha sonra Havza Belediyesini ziyaret ederek Başkan Özdemir'den belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Kırcalı, ardından esnaf odalarını ziyaret etti.

Havza Madeni İşler Odasını ziyaret eden Kırcalı ve beraberindekiler, oda başkanı Cesur Şahin ile görüştü. Kırcalı, Kahveciler Esnaf Odası, Bakkal ve Bayiiler Esnaf Odası Başkanı Emin Aysan'a da ziyarette bulundu.

Yakın zamanda annesini kaybeden Havza Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük'ü ziyaret eden Kırcalı, taziyelerini iletti.

Kırcalı, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere güçlü Türkiye için çalışmaktayız. Bizler halkımızdan aldığımız destek ile halkımıza hizmet etmek için varız." dedi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Kırcalı, Kaymakam Cengiz Nayman'ı da makamında ziyaret etti.

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AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

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