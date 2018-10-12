AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı Havza'da

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Milletvekili Kırcalı, ilk olarak Havza Kaymakamlığını ziyaret ederek burada Kaymakam Metin Yılmaz ile bir süre görüştü ve ilçe hakkında bilgiler aldı.

Kırcalı ve beraberindekiler, daha sonar Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciğini ile Havza Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Muhtarların kendileri için önemli olduğunu belirten Kırcalı, "Bizim gözümüzde muhtar halk demektir. Halkın sorunlarını bilen ve onlar ile yaşayan muhtarlarımızın taleplerini yerine getirmek için önemli. Çünkü onlar kendileri için değil halk için talepte bulunmaktalar. Malum ülkemizde bir ekonomik savaş devam ediyor. Zor olanı atlattık. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde üzerimizde oynanan oyunları bozacağız ve bu durumdan daha güçlü çıkacağız." diye konuştu.