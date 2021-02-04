AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'dan Havza'ya ziyaret

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

Kırcalı, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ve partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Havza Belediyesine giden Kırcalı, Özdemir'den ilçede yapılan çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Havza'nın Samsun için önemli bir ilçe olduğunu belirten Kırcalı, "Biz bölgenin insanıyız ve bölgemizin gelişmesi için çalışmaktayız. Havza'nın gelişime katkı sağlamak adına üzerimize düşen ne varsa yapmaktayız." dedi.

Kırcalı, Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, Kahveciler Odası Başkanı Hüseyin Karaçoban ve Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Emin Aysan'a da ziyarette bulundu.

Esnaf odalarının taleplerini dinleyen Kırcalı, ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Esnaf ziyareti sırasında CHP Milletvekili Kemal Zeybek ile karşılaşan Kırcalı, Zeybek ile bir süre sohbet etti.

İlçede depreme dayanıksız olan ve yıkılarak yerine imam hatip ortaokulu yapılacak İstiklal İlkokulu'nu ziyaret eden Kırcalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam'dan bilgi aldı.

Kırcalı ve beraberindekiler, daha sonra tarihi Merkez İlkokulu ile meslek lisesi arazisinde incelemede bulundu. Belediye Başkanı Özdemir, binanın tarihi önemini anlatarak, kültürel amaçlı kullanılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Kırcalı, mesleki eğitimin ülke meselesi olduğunu vurgulayarak, "İlçede meslek lisesi talep gören ve iyi eğitim veren bir eğitim kurumumuz. Çocuklarımızın daha iyi eğitim almaları ve sanayimizin ara eleman ihtiyacının karşılanması adına ilçemize yeni bir meslek lisesi binası yapılması için bizler de üzerimize düşeni yapacağız." diye konuştu.

İlçede yapılacak sportif yatırımlar hakkında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun'dan bilgi alan Kırcalı, AK Parti İlçe Başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleştirilen İlçe Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu