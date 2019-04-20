AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'dan Havza'ya Ziyaret

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret eden Kırcalı, İlçe Başkanı Kadir Kayan ve parti yönetimi ile bir araya geldi.

Kırcalı, 31 yerel seçimlerinde gösterdikleri çalışmalardan ötürü Kayan ve ekine teşekkür etti.

Kırcalı, daha sonra Kayan ve partililerle Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Belediyeciliğin zor bir iş olduğunu belirten Kırcalı, "Belediye Başkanı bir yerleşim yerindeki herkesin sorumluluğunu üzerinde taşıyan kişidir. Sayın Başkanımız siyasi tecrübesiyle bu yükün altından başarıyla kalkacaktır. Bundan sonra hep birlikte halkımıza hizmet için çalışacağız." dedi.

Özdemir de ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, "Güzel ve verimli bir seçim süreci geçirdik. 98 mahallemizi ziyaret ettik. Ulaşmadığımız hiç kimse kalmadı. Halkımızın teveccühüyle göreve başladık. Bu teveccüh ve güvene layık olmak için çalışacağız. 40 bin Havzalı'ya hizmet için bu makamdayız." diye konuştu.

Kırcalı, Özdemir ve Kayan, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirerek, vatandaşlara 31 Mart seçimlerinde verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA