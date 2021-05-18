AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı: "BM hukuku işletilmeli, İsrail hesap vermelidir"

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Birleşmiş Milletler (BM) hukuku işletilmeli, İsrail hesap vermelidir.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Birleşmiş Milletler (BM) hukuku işletilmeli, İsrail hesap vermelidir." dedi.

Kırcalı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Filistin'de sivil ve savunmasız masum halka yönelik yıllardır uyguladığı şiddet, baskıcı politikalar ve ibadet özgürlüğüne yönelik saldırılarının, kesintisiz sürdüğünü anımsattı.

Uluslararası hukuku, insan haklarını ve özgürlükleri, sadece taleplerini meşrulaştırma aracı olarak gören ülkelerin, insanlık onurunu, evrensel hukuku hiçe sayan, savaş suçu işleyen, bebek katili İsrail karşısında üç maymunu oynadığını söyleyen Kırcalı, İsrail'in bebekleri, kadınları öldürdüğünü, silahsız ve savunmasız sivilleri katlettiğini, ibadethanelere saldırdığını belirtti.

Kırcalı, İsrail'in, mülkiyet hakkını gasbettiğini, özgür basını susturmak istediğini ifade ederek, "İsrail bu zulümlerine ve savaş suçlarına son vermeli, BM hukuku işletilmeli, İsrail hesap vermelidir." diye konuştu.

"19 Mayıs, esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun adıdır"

19 Mayıs'ın, Milli Mücadelemizin en önemli günü olduğunu vurgulayan Kırcalı, "Bağımsızlık güneşinin doğduğu gündür. 19 Mayıs, esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun adıdır." ifadelerini kullandı.

Gençlerin hayallerini gerçekleştirmek ve yaşamaktan gurur duyacakları bir gelecek inşa etmek için dün olduğu gibi bugün de var güçle çalışmaya devam ettiklerini belirten Kırcalı, şunları söyledi:

"19 Mayıs'ı Gençlik Bayramı olarak kutluyor olmamız, milletçe gençlerimize verdiğimiz değerin ve onlara duyduğumuz güvenin tezahürüdür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önem de aşikardır. Türkiye'nin siyasi tarihine baktığımızda gençlere bu kadar önem veren, gençlerimizin önünün bu kadar açıldığı başka bir döneme daha rastlayamazsınız. Gençlerimize inandığımız ve güvendiğimiz için seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik. Bu sözde de kalmadı. Şu an Meclisimizde genç milletvekili arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Samsunumuzdan başlayan ve tüm Anadolu'ya yayılarak kurtuluş vesilesi olan milli birlik ve beraberlik ruhuyla, geleceğin sorumluluğunu üstlenen gençlerimiz 2053 ve 2071 vizyonumuzu hayata geçirecek, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin öncüleri olacaklardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu