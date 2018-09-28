AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı Açıklaması

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "Türkiye'de ekonomik kriz yok, ekonomik operasyon var. Eski Türkiye'de olduğu gibi diz çöktürmek, bazı şeyleri kabul ettirebilmek için dış güçler tarafından gerçekleştirilmek istenen bir operasyon var." dedi.

Kırcalı, partisince Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen 83. İlçe Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son 3-4 yıldır Türkiye'nin cendereden geçirme operasyonlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Son yaşanan olayın ekonomik bir operasyon olduğunu anlatan Kırcalı, "Bu ifadeyi özellikle kullanıyorum. Hani diyorlar ya, 'Türkiye'de ekonomik kriz var'. Hayır. Türkiye'de ekonomik kriz yok, ekonomik operasyon var. Eski Türkiye'de olduğu gibi diz çöktürmek, bazı şeyleri kabul ettirebilmek için dış güçler tarafından gerçekleştirilmek istenen bir operasyon var. Allah'ın izniyle bu operasyonu da hep birlikte aşacağız." ifadesini kullandı.

Yerel seçimlere değinen Kırcalı, belediye seçimlerinde 17 ilçe ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmakta kararlı olduklarını, çalışmalarını bu yönde yaptıklarını kaydetti.

AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt da çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından basına kapalı olarak bir süre daha devam eden toplantıya Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, AK Parti Samsun İl Başkanlığı İlçe Koordinatörü Kadir Kayan ile partililer katıldı.