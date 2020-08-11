AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanlığından basın açıklaması
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AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanlığından basın açıklaması

AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanlığınca, Yeni Akit gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'la ilgili basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanlığından basın açıklaması
11.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:35

AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanlığınca, Yeni Akit gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'la ilgili basın açıklaması yapıldı.

Kadın Kolları Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne milletin taleplerini, hassasiyetlerini önemsemiş ve siyasi bir akılla çözmeye çalıştığı vurgulandı.

Son dönemlerde, bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak, birtakım hesaplaşmalar peşinde koştuğu belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış kurgulayarak adeta işi, psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmüşlerdir. Kendilerine göre bazı gerekçeleri öne çıkartarak, partimizin kadınlarına ağır hakaret eden zihniyetin asıl meselesi o günkü gibi 3-5 ağaç değildir. Bugüne kadar zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen birtakım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarına şahit olmuş, yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele vermiştik. Sözde kanaat önderleri gibi duran bu gibi çevrelerin, sanki hükümetimizin ve partimizin çıkarlarını düşünüyormuş gibi bir tutum sergilediklerine ve çeşitli ayrışma noktaları oluşturmaya çalıştıklarına şahit olmaktayız."

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir" sözünün hatırlatıldığı açıklama şunlar kaydedildi:

"AK Parti aile birliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Eğitimde, sağlıkta, sosyal politikalar alanında, ekonomide, istihdamda, ayrımcılık ve şiddetle mücadelede, kadını, aileyi ve çocuğu koruyan pek çok yasal düzenlemelerle kadının statüsünü ve toplumdaki yerini dünya standartlarının üzerine çıkartmıştır. AK Kadın Hareketi asla bir feminist hareket değildir. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin yakıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez. Ayrıca din, iman, inanç, namus ve ahlak gibi değerlerimiz hiç kimsenin tekelinde değildir."

Açıklamada, AK Partili kadınların iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakaretin kabul edilemeyeceği vurgulanarak, "AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 ildeki başkanlıklarımızla birlikte söz konusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Manşet

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