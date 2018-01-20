AK Parti Samsun İl Başkanlığındaki Görev Değişimi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Samsun İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Karaduman'ı tebrik etti.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni Türkiye vizyonu için çalışan, üreten ve milletine hizmet eden AK Parti'nin milletin ortak hedefleri doğrultusunda kendini durmaksızın yenileyerek her gün bir önceki günden daha fazla gayret gösterdiği belirtti.

AK Parti Samsun gençlik kollarında yetişen, partinin çeşitli kademelerinde görev alan ve AK Parti Samsun İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Karaduman'ı kutlayan Karaaslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2023 hedefleri doğrultusunda hep birlikte Samsun'da milletimizin gönlünde yer almaya ve halkımızın sevgisine mazhar olmaya devam edeceğiz. AK Parti Samsun İl Başkanlığına Sayın Hakan Karaduman'ın atanması nedeniyle kendisini tebrik ediyor, Samsun ilimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."