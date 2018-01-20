AK Parti Samsun İl Başkanlığında Devir Teslim Töreni

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Samsun İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Karaduman görevi, Muharrem Göksel'den devraldı.

Parti binasında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Karaduman, uzun yıllardır AK Parti'nin farklı kademelerinde görev yaptığını söyledi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki istişarelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevi kendisine tevdi ettiğini belirten Karaduman, şöyle devam etti:

"Kutlu davamızda bundan sonra AK Parti Samsun İl Başkanı olarak görev yapacağım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yıllarca AK Parti davası içinde omuz omuza çalıştığım ve başkanlığı döneminde kendisiyle çalışmaktan gurur duyduğum Muharrem Göksel ağabeyime de yaptığı çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Görevi Karaduman'a devreden Göksel ise, "Görev yaptığımız dönem içinde devraldığımız AK Parti bayrağını, en üst noktalara getirmek için gece gündüz demeden çalıştık. Davamıza zarar gelmemesi için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da davamızı en üst noktada tutmak adına onurumla, gururumla elimden geleni sonuna kadar yapacağım." ifadesini kullandı.