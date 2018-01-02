AK Parti Samsun İl Başkanlığı'ndan Açıklama

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, "AK Parti üzerinden ikbal kovalayanlar, bu tür haberlerle ve olmayan sonuçları olmuş gibi göstererek bir kazanım elde edemezler" dedi.



Muharrem Göksel, AK Parti'yi yıpratmaya yönelik kasıtlı olarak çıkarıldığını iddia ettiği haberler hakkında açıklama yaptı. Göksel açıklamasında, "2005-2007 tarihleri arasında Atakent ve Kutlukent Belediye Meclislerince alınan ve bu doğrultuda Samsun Büyükşehir belediye Meclisinde bulunan tüm siyasi parti meclis üyelerince birlikte oy kullanılarak alınan kararlar nedeniyle dönemin meclis üyeleri hakkında açılmış bulunan davada, kimi isnatlar bakımından mahkemece beraat kararı verilirken, üç adet meclis kararı ile ilgili olarak Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesince ceza kararı tesis edilmiştir. Halen ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Kaldı ki, mahkeme kararı bu haliyle kesinleşecek bile olsa yargılanan hiç kimse için seçilme hakkına halel getirecek bir yasak içermemektedir. Mahkeme kararının erteleme ve para cezası içermesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması nedeniyle siyasi yasaklılık niteliği taşımamaktadır. Dönemin tüm siyasi parti meclis üyelerini kapsayan söz konusu gelişmenin, sadece AK Parti'li belediye başkanları ve meclis üyeleri çerçevesine sığdırılmaya çalışılması ve kamuoyuna bu şekilde empoze edilme gayreti AK Parti'yi yıpratmaya yönelik kasıtlı bir girişimden başka bir şey değildir. İyi niyetle değerlendirilmesi ise mümkün değildir. Söz konusu kararın sonuçlarının saptırılma gayreti ise akla zarar bir gelişmedir. Bir kez daha ifade etmek gerekirse; mahkeme kararı bu haliyle kesinleşecek bile olsa; kararın erteleme ve para cezası içermesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması nedeniyle hiç kimse için seçilme hakkına halel getirecek bir yasak içermemektedir. AK Parti üzerinden ikbal kovalayanlar, bu tür haberlerle ve olmayan sonuçları olmuş gibi göstererek bir kazanım elde edemezler. Konunun bu minvalde değerlendirilmesi; kimi internet sayfalarında yer alan ve ısrarla gündemde tutulmaya çalışılarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik; yanlı, taraflı ve yanlış bilgilere itibar edilmemesi hususu önemle rica olunur" diye konuştu. - SAMSUN