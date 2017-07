AK Parti Samsun İl Başkanı Göksel Açıklaması

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, "Yeniden 15 Temmuz da meydanlarda olup demokrasimize, vatanımıza, bayrağımıza, milletimize sahip çıktığımızı göstereceğiz." dedi.



Göksel, İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kongre süreci ve 15 Temmuz'da düzenlenecek programlar hakkında bilgi verdi.



Ankara'da il başkanları toplantısına katıldığını ifade eden Göksel, söz konusu toplantıda AK Parti'nin olağan kongre takviminin belirlendiğini belirtti.



Kongre sürecinin yarından itibaren başlayacağını dile getiren Göksel, "19 Temmuz'da delege seçimleri başlayacak ve 26 Temmuz'a kadar devam edecek. 30 Temmuz'da belde kongreleri başlayacak. 19 Ağustos'ta başlayacak ilçe kongreleri 12 Kasım'a kadar devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız büyük olan ilçelerin kongrelerine katılacak." dedi.



Göksel, İl kongrelerinin ise 18 Kasım'da başlayacağını 25 Şubat'ta sona ereceğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Kongreler partimiz için yenilenme, tazelenme ve yeni ufuklara yelken açma dönemidir. Özellikle bu kongrelerin amacı 2019 seçimlerine partimizi hazırlayacak kadroları kurup daha fazla çalışıp daha fazla halka temas edip sonuca ulaşmaktır. Bizim partimizin her zamanki kuruluş amacı birinci olmaktır ama bu sefer birinci olmanın ötesinde yüzde 50 artı biri kazanacak bir hedefimiz olması lazım ki hem parlamentoda hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olalım. Onun için yüzde 50 artı biri kazanacak güçlü teşkilatları kurup biz yolumuza devam edeceğiz. Samsun'a baktığımız zaman bizim partimiz her zaman yüzde 63-65 civarında bir potansiyele ulaşmış durumda. Özellik son iki seçimde. Bunu da 3 kişiden 2'sinin oyu gibi düşünebiliriz. Bu oy oranını nasıl yükseltebiliriz bunun hesaplarını yapacağız ve buna göre hareket edeceğiz."



15 Temmuz programları



Muharrem Göksel, FETÖ'nün geçen yıl 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği ve şehitler verilerek bertaraf edilen darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz öncesinden başlayarak çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.



Programların AK Parti Genel Merkezi tarafından organize edildiğini kaydeden Göksel, "Yeniden 15 Temmuz'da meydanlarda olup demokrasimize, vatanımıza, bayrağımıza, milletimize sahip çıktığımızı göstereceğiz. Bu sadece AK Parti'nin tek başına yaptığı bir şey olmamalı. Bu çağrı diğer partilere de yapıldı. Yaptığımız her programda diğer partilerin liderleri ve temsilcileri olacak." dedi.