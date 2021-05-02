AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu Bakan Süleyman Soylu ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu Bakan Süleyman Soylu ile görüştü

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu Bakan Süleyman Soylu ile görüştü
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Spor

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, TFF 1. Lig'de bazı stadyumlarda ortaya çıkan görüntülerle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, TFF 1. Lig'de bazı stadyumlarda ortaya çıkan görüntülerle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, dün bazı stadyumlarda ortaya çıkan ve haksız rekabet algısı oluşturan görüntülerle ilgili şehrin düşünce ve beklentilerini her türlü mecrada dile getirdiğini vurguladı.

Bu çerçevede İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile görüştüğünü ifade eden Aksu, görüşmede konunun tüm detaylarını ele aldıklarını belirtti.

Aksu, "Adana ve Giresun'daki görüntülere anında müdahale edildiği, daha başlar başlamaz maç sırasında tribünlerin büyük ölçüde uygun hale getirildiği, sorumlular hakkında işlem yapıldığı bilgisini paylaşan Sayın Bakanımız, bundan sonra böylesi bir görüntünün ortaya çıkması durumunda ilgili valiler hakkında dahi soruşturma açılacağını da özellikle vurgulamıştır." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Samsun kadroları olarak bugüne kadar şehri ilgilendiren her konunun takipçisi olduklarını bildiren Aksu, şunları kaydetti:

"Samsunspor'umuzla ilgili hususların da yakından takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı da çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm kulüplerin yetkililerini de sorumlu davranmaya davet ediyorum. Bu şehrin siyasileri olarak daima kulübümüzün yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile son haftaya girilirken takımımıza bir kez daha başarılar diliyorum ve diyorum ki: Son ana kadar mücadeleye devam."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Bakan Soylu'nun suç duyurusunda bulunduğu Samsunspor Başkanı Yıldırım: Sözlerim yanlış anlaşıldı, üzgünüm
Bakan Soylu'nun suç duyurusunda bulunduğu Samsunspor Başkanı Yıldırım: Sözlerim yanlış anlaşıldı, üzgünüm
Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil
Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil
Yanan evini bırakıp 'Ben yakmadım' diyerek kaçtı
Yanan evini bırakıp "Ben yakmadım" diyerek kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Burak Sergen Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Mustafa Denizli Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu Bakan Süleyman Soylu ile görüştü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 15:02:05. #1.14#

title