AK Parti Samsun İl Başkanı Aksu: "Tuzakları bozarak 18 yıldır yolumuza devam ediyoruz"
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AK Parti Samsun İl Başkanı Aksu: "Tuzakları bozarak 18 yıldır yolumuza devam ediyoruz"

02.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:44
AK Parti Samsun İl Başkanı Aksu:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından yeniden göreve seçilen AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, partililere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından yeniden göreve seçilen AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, partililere teşekkür etti.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Samsun mitingleri ve bütün kongrelerini adeta bir bayram atmosferinde, düğün, şenlik havasında, heyecan ve coşku içinde gerçekleştirdiğini ancak son kongreyi, yeni tip koronavirüs salgını ve İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle arzu edilen coşku içinde yapamadıklarını belirtti.

"Kongremize teşrif eden Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gönlünde Samsun'un yeri hep farklıdır." ifadesinde bulunan Aksu, şöyle devam etti:

"Hemşehrilerimizin gönlünde de Cumhurbaşkanımıza olan sevgi bir başkadır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 3 Kasım 2002'de iktidara gelişimizden itibaren geçen 18 yıllık bu süreçte, zaferlerimize sürekli yenilerini ekleyerek, hayal bile edilemeyen projeleri gerçekleştirerek bugünlere geldik."

AK Parti'nin 18 yıllık iktidar sürecinde hem Türkiye'ye hem de Samsun'a devasa yatırımlar kazandırdığını vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:

"Son 18 yılda Samsun'umuza 30 milyar liranın üzerinde eğitim, sağlık, ulaştırma, altyapı, tarım, kültür-sanat, yükseköğretim, toplu konut, sulama, sanayi ve teknoloji başta olmak üzere pek çok yatırım yapıldı. Halihazırda devam eden projeler ve yatırımlar var. Samsun bu anlamda çok şanslı ve farklı bir konumda. Devletimizin ilimize hizmetleri daha büyük yatırımlarla devam edecektir. Türkiye'yi şaha kaldırmak için kararlı yürüyüşümüze devam ettiğimiz son 18 yılda hem içeriden, hem dışarıdan ağır sorunlarla muhatap olduğumuz, çeşitli operasyonlara maruz kaldığımız malumunuzdur. Tüm bu tuzakları bozarak yolumuza devam ettik. Aziz milletimizi, feraha, selamete ve esenliğe; birlik, beraberlik ve inançla taşımaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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