AK Parti Samsun İl Başkanı Aksu, basın toplantısı düzenledi

SAMSUN (AA) - AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, "2023'te de milletimiz teveccühünü bir kez daha ortaya koyacak ve Türkiye istikrarlı ve çok daha güçlü şekilde hedeflerine yürümeye devam edecek." dedi.

Aksu, düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat sürecinin Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçen en postmodern darbe süreci olduğunu söyledi.

28 Şubat'ta milletin iradesine vurulan prangaya, vesayet odaklarının milletin iradesini nasıl alaşağı ettiğine şahit olduklarını anlatan Aksu, "O dönemde özellikle başörtüsüyle ilgili insanlara yapılan çok ciddi zulümler hepimizin hafızasında. 2002 seçimlerinden bu yana 15 seçimdir oylarını artırarak milletin iktidarı olma vasfıyla yoluna devam eden genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları milletimizin teveccühüyle iktidar serüvenine başarıyla devam etmektedir. Bu başarılı tablo AK Parti'nin milletin partisi olduğunu da açıkça bir kez daha ortaya koymaktadır." dedi.

Aksu, teşkilat çalışmaları hakkında da bilgi vererek, "Samsun teşkilatı olarak hem saha da hem de üye kayıtlarında sıkı bir çalışma içerisindeyiz. 2,5 yıl içerisinde 70 bin vatandaşımız partimize üye oldu. Yeni yapılan üyelerimizin önemli kısmı genç kardeşlerimizden oluşuyor. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın da Avrupa'da yaşanan sorunların ardından partimize teveccüh göstererek üye olmak istedikleri yönündeki taleplerini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin milletin bağrından çıkan bir parti olduğunu dile getiren Aksu, "Cumhurbaşkanımız çok büyük liderlik örneği sergiliyor. Milleti ile omuz omuza, gönül gönülle yoluna devam eden dünyada ikinci bir lider yok. Vatanı ve milleti için gece gündüz çalışan, ülkesine eserler kazandıran, dünyada söz sahibi yapan, 15 seçimdir milletimizin teveccühüyle zaferler elde eden bir lider var. 2023'te de milletimiz teveccühünü bir kez daha ortaya koyacak ve Türkiye istikrarlı ve çok daha güçlü şekilde hedeflerine yürümeye devam edecek." diye konuştu.

Salgın sürecinde küresel olarak yaşanan sıkıntılara rağmen üretim, istihdam ve ihracat rakamlarını Türkiye'nin artırdığına işaret eden Aksu, şöyle devam etti:

"Avrupa'da yer yer üretim yavaşlatılarak, yer yer durdurularak, yer yer şalter kapatıldığı süreç yaşanırken, Türkiye süreci başarıyla yürüttü. Türkiye, 2021 yılında 225 milyar 368 milyon dolar ile tarihinin ihracat rekorunu kırdı. Samsun'un 2020 yılında 740 milyon dolar olan ihracatı da yüzde 74 artışla 1 milyar 290 milyon dolarlık rakama ulaştı. Samsun'da yine Ocak 2021'de ihracat rakamı 66 milyon dolar iken 2022 Ocak ayında 77 milyon dolara yükseldi. Samsun, ihracat yapan iller arasında iki üç basamak yükseldi. 2020 yılında 20 bin 325 kişi istihdam edildi. 2021'de ise yüzde 40 artışla 28 bin 527 artış sağlandı. Üretim, istihdam, ihracat ve büyüme ile yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz."

Aksu, Samsun'a kurulan ikinci OSB ile orta vadede binlerce kişinin istihdam sağlanacağını vurgulayarak, "2 bin 600 dönüm üzerine kurulacak olan yeni OSB, Samsun'un istihdam, üretim ve ihracatına çok ciddi katkı sağlayacaktır. Projenin gerçekleşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük katkıları var. Hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Bakanlarımızın, genel başkan Yardımcımızın, milletvekillerimizin katkıları var, teşekkür ediyorum. Havza, Kavak, Çarşamba, Bafra OSB'leri ile Samsun müthiş bir ivme yakaladı, aynı şekilde devam edecektir." ifadesini kullandı.