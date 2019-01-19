Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Kimileri bilerek, kimileri bilmeyerek, içimizdeki gafillerden bazıları da bu oyunda figüranlık yapmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Samsun'da eski stadın yerine yaklaşık 101 bin metrekare alanda yapılan millet bahçesinin kısa zamanda biteceğini belirten Erdoğan, "Tabii millet bahçesinin bir köşesine de güzel bir millet kıraathanesi yakışır." dedi.

Samsun'a sağlıkta 34 adet tesis kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesinin şu anda ihale aşamasında, 250 yataklı fizik tedavi rehabilitasyon ve adli psikiyatri hastanesi ile 250 yataklı Atakum Devlet Hastanesinin de ihale sürecinde olduğunu bildirdi.

Samsun'da son 16 yılda yaklaşık 3 katrilyon lira tutarında sosyal yardım yaptıklarını anlatan Erdoğan, ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını dile getirdi. Erdoğan, TOKİ aracılığıyla Samsun'da 16 yılda 9 bin 459 konut projesini hayata geçirerek sahiplerine teslim ettiklerini aktardı.

Ulaşımda, devraldıkları 120 kilometre bölünmüş yol uzunluğunu 309 kilometreye çıkardıklarının altını çizen Erdoğan, Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale Hızlı Tren Projesi'nin etüt çalışmalarının devam ettiğini, bu hattın aynı zamanda Yerköy-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projesi ile de bağlantı sağlayacağını söyledi. Erdoğan, böylece Samsun'un İç Anadolu ve Akdeniz bölgesine ve Mersin Limanı'na olan bağlantısının hızlı trenle sağlanacağını vurguladı.

Samsun-Sivas demiryolunun 1,2 katrilyon maliyetle sıfırdan yapılmışçasına modernize edilme çalışmalarının bitmek üzere olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bitmek üzere. İnşallah bu yıl hizmete alıyoruz, işletmeye açıyoruz." dedi.

Samsun'da son 16 yılda 8 baraj inşa ettiklerine işaret eden Erdoğan, inşaatı devam eden Ladik Fındıcak Barajı ve Terme Salıpazarı Barajı ile Terme, Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerine memba kalitesinde içme suyu sağlayacaklarını söyledi. Erdoğan, son 16 yılda inşa ettikleri sulama tesisleriyle 462 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını kaydetti.

"İşi gücü yalan"

Karadeniz'in en önemli problemlerinden olan taşkın ve sel baskınlarına köklü bir çözüm bulmak için çalışmaları bütün havzayı ele alarak yürüttüklerini belirten Erdoğan, bu çerçevede 100 adet taşkın koruma tesisi yaptıklarını, 26'sının inşasına devam ettiklerini söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi Bay Kemal diyor ki 'Çiftçiler aç.' Bay Kemal diyor ki 'Çiftçilerin ellerinden toprakları alındı.' Eline, diline dursun. Samsunlu çiftçilerimize 2 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik ama bundan haberi yok bunun. Haberi olmaz da çünkü bunun derdi yalan, bunun derdi iftira. Aldığım paraları görüyorsunuz değil mi? 1,5 milyona yakın tazminata mahkum oldu. İşi gücü yalan. Şu anda devam eden mahkemeler var. Onlardan da gelecek. Ama şimdi bunun için bir de bunun tazminatlarını ödemek üzere bir tazminat komisyonu CHP'nin içinde kurdular. Para topluyorlar şimdi milletvekillerinden. Onlardan toplanan parayla tazminatı ödeyecekler. Onun için de rahat rahat yalan söyleyebiliyor."

Erdoğan konuşması sırasında salondakilerin "Kemal pabucu yarım, çık dışarı oynayalım." ifadesi üzerine, "Gençler, onun oynayacak mecali de yok. Bırakın onun kendi haline." dedi.

Erdoğan, Samsun'da işveren ve sigortalılara 1 katrilyon lira tutarında teşvik sağladıklarını aktaran Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunlar Samsun'a getirdiğimiz hizmetlerin kısa bir özeti. Önümüzdeki dönemde Samsun'dan çok büyük bir atılım bekliyoruz. Madem 'Samsun yine hazır' diyorsunuz, madem 'kurtuluştan şahlanışa' diyorsunuz, madem 'ilk günkü aşkla' diyorsunuz öyleyse 31 Mart bunun için çok önemli bir fırsat. Samsun 31 Mart'ta şahlanışa hazır mısın? Samsun 31 Mart'ta hizmet siyasetiyle yola devam etmeye hazır mısın? Samsun 31 Mart'ta iftiracılara, istismarcılara, kifayetsiz muhterislere derslerini vermeye hazır mısın? Rabb'im hepinizden razı olsun."

Erdoğan, bu seçimin çerçevesinin "tevazu, samimiyet, gayretle önce millet, önce memleket." olduğunu vurguladı.

20 Ocak 1989'da Malatyaspor maçı için yola çıkan ve Havza'da trafik kazası geçiren Samsunspor kafilesinden hayatını kaybeden 5 kişiyi rahmetle anan Erdoğan, Samsunspor'un o elim kazadan beri kırmızı beyaz rengine siyahı da eklediğini ve bu şekilde yoluna devam ettiğini hatırlattı. Erdoğan, eski stadyumun yerine inşa edilecek millet bahçesine bu kazada hayatlarını kaybedenlerin hatırasını yaşatacak bir anıt dikerek vefalarını göstereceklerini bildirdi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Kimileri bilerek, kimileri bilmeyerek içimizdeki gafillerden bazıları da bu oyunda figüranlık yapmıştır. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde başlatılan atılımların tek parti ve milli şef eliyle birer birer akamete uğratılması işte bunun bir örneğidir."

(Sürecek)

Kaynak: AA