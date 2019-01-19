Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni yönetim sistemimizi yerden yere vuranlar ellerine fırsat geçse eski sisteme mi dönecekler, kesinlikle hayır. Tüm bu gayretlerin amacı Türkiye'nin önünü keserek yeniden türbülansa girmesini, patinaj yapmasını sağlamaktır. Bu işin başını çeken CHP'nin, kimlerle birlikte hareket ettiğine baktığınızda amacı zaten açıkça görürsünüz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kendine büyük hedefler belirleyip, oraya doğru yürümeye başladığında önüne tuzaklar çıkarıldığını söyledi.

Şehit Başbakan Adnan Menderes'in demokraside ve ekonomide önünü açtığı Türkiye'nin, 27 Mayıs darbesiyle istikrarsızlık batağına sürüklenmesinin de böyle bir oyun olduğunu ifade eden Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın binbir zahmet ve emekle inşa ettiği özgürlük ve kalkınma ikliminin, uzun koalisyon yıllarında zehirlenmesinin de aynı tezgahın bir parçası olduğunu anlattı.

Türkiye'nin, 16 yıldır yükseliş dönemini yaşadığını ve yolunu aydınlık istikamette sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama yine önümüze tuzaklar konuyor. Son 5-6 yılda yaşadığımız hadiseleri şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. Hangisi bu ülkenin ve milletin menfaatini düşünen zihinlerin işi olabilir? Gezi olaylarıyla bu ülke çevreci mi yapılmak isteniyordu, asla. 17/25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimiyle hukukumuz mu tahkim edilmek isteniyordu, asla. PKK'nın ve FETÖ'nün saldırılarına verilen destekle Türkiye'nin demokrasisi mi güçlendirilmeye çalışılıyordu, asla. Çukur eylemleriyle birliğimize, beraberliğimize mi destek veriliyordu, asla. Kesinlikle hayır."

"Teröristlerin yanında yer alanlar geleceğimizi mi düşünüyordu, asla"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır ötesinden Türkiye'ye yöneltilen tehditler karşısında ülkesinin değil teröristlerin yanında yer alanların, ülkenin geleceğini asla düşünmediğinin altını çizerek, "İşte Bay Kemal... Avrupa'ya gidiyor, Almanya'da kimlerle yan yana resim çektiriyor. Avrupa Parlamentosu'nda YPG paçavrasıyla resim çektirenlerle yan yana o da poz veriyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Bunlar bu." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz darbe girişimiyle istiklalimiz ve istikbalimiz mi teminat altına alınacaktı, asla. Avrupa başta olmak üzere ülkemizi dışarıdan yıpratmaya çalışanların değirmenlerine su taşıyanlar milletimizin refahını mı yükseltmenin peşindeler, asla. Yeni yönetim sistemimizi yerden yere vuranlar ellerine fırsat geçse eski sisteme mi dönecekler, kesinlikle hayır. Tüm bu gayretlerin amacı Türkiye'nin önünü keserek yeniden türbülansa girmesini, patinaj yapmasını sağlamaktır. Bu işin başını çeken CHP'nin, kimlerle birlikte hareket ettiğine baktığınızda amacı zaten açıkça görürsünüz."

Milletle bir olarak Türkiye'nin 16 yıllık kazanımlarına sahip çıktıklarına dikkati çeken Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de aynısını milletle birlikte yapma temennisinde bulundu.

"Belediyecilik AK Parti'nin işidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Çünkü AK Parti, belediyelerdeki hizmetleriyle rüşdünü ispatlamış bir kadro tarafından kurulmuş ve yönetilmiştir. Bugün ülkemizin dört bir yanına gidin belediye yönetimleri arasındaki farkı gayet rahat görürsünüz. İstisnalar elbette vardır ancak genel kaide belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğudur." ifadesini kullandı.

Kendisini dinlemeye gelen vatandaşlardan 31 Mart'ta AK Parti belediyeciliğine "devam" deme, gönül belediyeciliğiyle hizmette yeni bir çığır açma, sinsi hesaplar peşinde olanları bir kez daha hüsrana uğratma sözünü alan Erdoğan, salondaki vatandaşlarla "Rabia" işaretini yaparak konuşmasını tamamladı.

Erdoğan, Samsun'daki belediye başkan adaylarını tek tek kürsüye çağırarak tanıttı.

Notlar

Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı için Samsun ve ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu.

Toplantı dolayısıyla salonda kurulan dev platformda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir'in fotoğraflarının yanı sıra "Tevazu, Samimiyet, Gayret ile Önce Millet Önce Memleket" sloganı yazılı pankart yer aldı.

Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan salona, "Kurtuluşa atılan adımın 100. yılı. Kurtuluştan şahlanışa", "Samsun yine hazır", "Yeniden tarih yazacağız", "1994'ten 2019'a gönül belediyeciliği AK belediyecilik", "1919'dan 2019'a 100 yıllık ruhla, ilk günkü aşkla, yine hazır" yazılı pankartlar asıldı.

Salonda, 20 Ocak 1989'da Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybedenlerin fotoğrafının bulunduğu ve "20 Ocak 1989 unutmadık, unutmayacağız" yazılı pankart da dikkati çekti.

Erdoğan'ın konuşma yaptığı sahnenin arkasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev fotoğrafları ile salonun tavanında dev Türk bayrağı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin yanı sıra AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir için hazırlanan filmlerin gösterildiği programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ile AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu birer konuşma yaptı.

Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Samsun ilçe belediye başkan adaylarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA