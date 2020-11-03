AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti il yönetimini ağırladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti il yönetimini ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde güven tazeleyen mevcut başkan Ersan Aksu ve yeni Yönetim Kurulu üyeleriyle Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da bir araya geldi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun ziyaretini değerlendiren Demir, Erdoğan'ın Samsun'a büyük önem verdiğini, bunun kentin yatırımlardan istifade etmesi için büyük bir artı olduğunu belirtti.

Kongrenin başarılı bir şekilde tamamlandığını aktaran Demir, oluşturulan yeni yönetimin Samsun için hayırlı olmasını diledi, kongrede emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi ile tazelenme ve yenilenmenin gerçekleşmiş olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"2001 yılında kurucu il başkanı olarak yaşadığım heyecanı sizinle birlikte yeniden yaşadığımı bilmenizi istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı belediyemizde ağırladık. Orada 1,5 saat birlikteydik, sohbet ettikten sonra havaalanına kadar beraber gittik. Şehrimizle ilgili arz etmemiz gereken konuları arz ettik. Partinin kurulduğu ilk günkü heyecanını taşıdığına tanıklık ederek Samsun'dan beklentileriyle bizlerin omzuna büyük bir yük yükledi. Omuzlarımızdaki yükü ve sorumluluğunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Kurucu il başkanlığımdan bugüne kadar Samsun söz konusu olduğunda Sayın Cumhurbaşkanımızın duyarsız kaldığı bir konu hatırlamıyorum. Kendisine bir talep iletildiğinde mutlaka not aldırır ve takip eder. Buna 20 yılda çok şahit oldum. Bu Samsun için büyük bir artıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Samsun'a verdiği önemi iyi anlamak lazım. Samsun bundan en iyi şekilde istifade etmeye devam edecek. Ama bu karşılıklıdır. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye'de en büyük gücü veren illerden bir tanesiyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü