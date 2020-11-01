AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi
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AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi

01.11.2020 16:28 | Son Güncelleme: 01.11.2020 16:34

Salonun iç/genel planı AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'nun konuşması Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması Tanıtım filminin izlenmesi SAMSUN...

Salonun iç/genel planı

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'nun konuşması

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in konuşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması

Tanıtım filminin izlenmesi SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresine katıldı. (Detaylar)

AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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