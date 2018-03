AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Dünyaya merhamet adına, insanlık adına, insanlığın üzerinde yükseldiği değerler adına, kaybetmeye yüz tutmuş insanlığı korumak adına söz söyleyen bir lider var ve biz onunla birlikte yol yürüyoruz." dedi.

Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1919'dan 2019'a mücadeleyle dolu bir yüzyıl geçirdiğini söyledi.

Hiçbir zaman istiklallerinden taviz vermediklerini vurgulayan Ünal, "Dünyaya merhamet adına, insanlık adına, insanlığın üzerinde yükseldiği değerler adına, kaybetmeye yüz tutmuş insanlığı korumak adına söz söyleyen bir lider var ve biz onunla birlikte yol yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu, insan hakları ihlallerine, kadın ve çocukların katledilmesine karşı çıktığına işaret eden Ünal, artık dünyanın karşısında elini ovuşturmayan, konuşurken eşit ülke olarak masaya oturan Türkiye bulunduğunu anlattı.

Türk milletinin birisini sevdiğinde ölümüne severek sahip çıkacağına dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan, kumaşını milletin dokuduğu, hamurunu milletin yoğurduğu bir lider olarak 2001'de bir şey söyledi. AK Parti'nin kurulduğu gün, 14 Ağustos günü Recep Tayyip Erdoğan bir şey söyledi. Dedi ki, 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' ve ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. O günden bugüne 17 yıl sonra biz hala milletimizin gözünün içine bakarak konuşabiliyoruz çünkü milletimize verdiğimiz her sözü tuttuk.

Bunun için bu AK kadrolar yani sizler şehirlerinizde alnınız ak, başınız dik dolaşabiliyorsunuz."

İktidara geldiklerinde toplanan her 100 lira verginin 86 lirasının faize gittiğini anlatan Ünal, "Bütçemizin yüzde 44'ü faiz giderlerine, yüzde 46'sı diğer personel ve cari giderlere gidiyor, yatırıma ayıracak para kalmıyordu. Şimdi bu tefrikacı Kemal, bu milletin içine tefrika sokmak için her türlü ayrımcılığı, her türlü yalanı, hakareti söyleyen Bay Kemal şimdi kalkmış diyor ki 'Siz faizi ve faizcileri destekliyorsunuz'. Yahu biz iktidara geldiğimizde toplanan her 100 liranın 86 lirası faize gidiyordu, bugün sadece 12 lirası gidiyor." diye konuştu.

"Türkiye, Avrupa'dan Afrika'ya milyonlarca kardeşimizin göğsünde çarpan umut"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da sınır ötesindeki Afrin'de vatan savunmasında olan Mehmetçik'e selam göndererek konuşmasına başladı.

Davanın büyük, yolun çetin olduğunu dile getiren Karaaslan, "Hamdolsun, bu kutlu dava yolunda sizler gibi inançlı, sizler gibi azimli, fedakar yol arkadaşlarımız var. Hamdolsun, Türkiye'yi büyük ve güçlü ülke yolunda kararlılıkla ileri taşıyan, inandığı yoldan asla geri adım atmayan cesur, kararlı liderimiz var." dedi.

Karaaslan, AK Parti'nin üyesi olmanın tarihi bir sorumluluğu bulunduğunu belirterek, "Çünkü bugün Türkiye, Avrupa'dan Afrika'ya milyonlarca kardeşimizin göğsünde çarpan geleceğe dair tüm umutları. Çünkü bugün Türkiye, bu coğrafyada yaşanan acıların, semaya açılan ellerin ve dillerden eksik olmayan dua demek. Çünkü Türkiye, savaştan kaçan çocukların umudu demek." diye konuştu.