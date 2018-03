AK Parti Samsun 6. Olağan İl Kongresi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Herkes duysun diye Samsun'dan bir kez daha haykırıyoruz: ya olacağız ya öleceğiz. Biz bunları söylerken kesinlikle hamaset yapmıyoruz. Biz milletimizin hissiyatını, ülkemizin kararlılığını, devletimizin tavrını ifade ediyoruz. Birileri hala bizim kararlılığımızı anlayamamış olabilir. Birileri hala bizim sözlerimizi blöf veya altı boş ifadeler gibi görebilir. Birileri hala bizim köşeye sıkışınca sineceğimizi, pusacağımızı sanıyor olabilir. Emin olun çok yanılıyorlar." dedi.

Erdoğan, partisinin Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen Samsun 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusunda bulunarak yola böyle çıktıkları, böyle yürüyeceklerini, aksi istikamette olanların çok ciddi trafik kazası yapacağını söyledi.

Bu ilkelerden taviz vermeyeceklerinin, aksi halde bu coğrafyada bir gün bile yaşamanın mümkün olmadığının altını çizen Erdoğan, "Biz bu ülkenin başına son iki yüz yıldır neler geldiğini unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Balkan Savaşları, Çanakkale Zaferi, Kafkas Harekatı, Kut'ül Amare Zaferi, Birinci Dünya Savaşı, İstiklal Harbi'ni, bu zaferi kazandıktan sonra dahi nelerden vazgeçmek zorunda kalındığını, bu coğrafyada çizilen suni sınırların yürekte açtığı yaraları, aradan geçen bunca zamana rağmen şu garip Anadolu topraklarının dahi hala çok görülmesini unutmadıklarını, unutmayacaklarını vurgulayarak "Bütün bunlara karşı mücadele edebilmek, hedeflerimize doğru adım adım yürüyebilmek için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Aksi takdirde kendimizi çevremizde yaşanan faciaların içinde bulmamız kaçınılmaz olacaktır. Türkiye'yi kimsenin böyle bir duruma düşürmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

"Gerekirse canımızı vereceğiz, gerekirse can alacağız"

Büyük ve güçlü Türkiye'yi mutlaka inşa edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Bunun için gerekirse canımızı vereceğiz, gerekirse can alacağız. Ama asla esir olmayacağız, namusumuza, çocuklarımıza tasallut edenlere fırsat vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"Suriyeli yaşlı amcamızın yürek acısını yaşamayacak ve yaşatmayacağız" diyen Erdoğan, Suriyeli bir yaşlının "Bayrağınızın gölgesi bile yeter bize." ve Suriyeli bir kadının "Niye bu kadar geç kaldınız" sözlerine işaret ederek şöyle konuştu:

"Mücadelemizi her alanda kesintisiz vereceğiz"

Son 4-5 yılda ortaya konulan kararlılığın, yapılan işlerin, yürütülen operasyonların sözlerinde ne derece ciddi olduğunu göstermeye yeteceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Ama anlaşılan o ki birilerinin gözleri var ama görmüyor, kulakları var ama duymuyor, dilleri var ama doğruyu konuşamıyor. Çünkü onların kalpleri mühürlü. Hiç önemli değil. Eninde sonunda hepsi de bizim kim olduğumuzu, ne yaptığımızı, ne yapabileceğimizi, nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi anlayacak. O güne kadar biz mücadelemizi her alanda kesintisiz vereceğiz. Demokrasiyse en güzelini tesis ediyoruz, tesis edeceğiz. İnsan haklarıysa en ilerisini uyguluyoruz, uygulayacağız. Ekonomiyse en büyüğünü yapıyoruz, yapacağız. Kalkınmaysa en büyük projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Sanayiyse, bilimse en ilerisine biz sahip olacağız. Dış politikaysa dünyanın tamamını kucaklayacağız. Orduysa evelallah en güçlü orduya inşallah dünyada biz de sahip olacağız."

Afrin harekatında yerli üretim İHA ve SİHA'ların oynadığı önemli role dikkati çeken Erdoğan, İsrail'in ve Amerika'nın bu hava araçlarını vermediğini, vermeyeceğini aktardı. Şimdi Türkiye'nin böyle bir derdi olmadığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin İHA'sının da SİHA'sının da olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Tüm operasyonlarda 3'te birini vuran SİHA'lar. Bu bizim için çok önemli bir güç, çok önemli bir imkan." dedi.

Zırhlı taşıyıcılarla dağ taş demeden ilerlendiğini dile getiren Erdoğan, tankların da devreye gireceğini ve çok daha güçleneceklerini bildirdi.

"Her şey zamanla telafi edilir de geçip giden zaman hiçbir şeyle telafi edilmez"

Bütün bunları başardıktan sonra kimin ne dediğinin önemi olmadığına işaret eden Erdoğan şöyle devam etti:

"Ondan sonra tek önemli olan bizim ne istediğimiz, ne yapacağımız olacaktır. Ama bunun için vaktimizi iyi kullanmamız gerekiyor. Her şey zamanla telafi edilir de geçip giden zaman hiçbir şeyle telafi edilmez. Her alanda çok çalışacak, hedeflerimize adım adım yaklaşacağız. İster bakan, ister bürokrat, ister belediye başkanı, ister iş adamı her kim elindeki imkanları ve yetkileri, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda etkili, kararlı, hızlı bir şekilde kullanmıyorsa vebal altındadır. Yaptığı veya yapmadığı işlerle Türkiye'yi yaşadığı bu tarihi dönemde daha ileriye taşımak değil yerinde saydırmak ve hatta geriletmek için çalışan hiç kimseyi benim milletim affetmeyecektir."

Erdoğan, sorumluluklarını yerine getirilmesini, gayretli olunmasını, yerli ve milli tavrın ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti.

"Gerekli tokadı alacaklar"

Milliyetçi Hareket Partisi ile oluşturdukları ittifaka da değinen Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu ittifakımız ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. İnşallah önümüzde kasım seçimleri, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ittifakı, bunun yanında parlamento ittifakımız, bütün bunlar Türkiye'nin yeniden diriliş harekatının aynı zamanda bir noktalaması olacaktır. Çok daha güçlü çıkacağız. İnşallah bu ümmeti parçalamak isteyenler, bu milleti parçalamak isteyenler gerekli tokadı, gerek mart yerel seçimleri gerekse kasım cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçiminde alacaklardır."

Cumhurbaşkanından memuruna kadar devlet mekanizmasının tamamının bir ahenk içinde çalışması, Meclisten hükümete ve yargıya kadar tüm erklerin aynı hedefe yönelmesinin önemini anlatan Erdoğan, 2019'un bu nedenle çok önemli olduğunu kaydetti.

Erdoğan, "Türkiye geçmişte maruz kaldığı ve izleri halen görülebilen pek çok sıkıntılı, hastalıklı, sancılı alışkanlığını 2019'dan itibaren terk edecektir. Artık o bitiyor. Yeni yönetim sistemiyle her alanda gelişmemiz, büyümemiz, yürüyüşümüz hızlanacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre salonundaki vatandaşlarla birlikte "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının dizelerini okudu.

Kongrede yeni görev alacak isimlere başarılar dileyen Erdoğan, görevlerini devredeceklere de hizmetleri için teşekkür etti.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde konuşmasına başlamadan önce tribünlerden kendisi için hazırlanan koreografiyi izledi.

Önce Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin ünlü çizgi karakteri "Hanzala"nın, sahile vuran küçük bedeniyle Suriye'deki göçmen sorununun simgesi haline gelen Aylan Kurdi'nin ve Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki protestolar sırasında İsrail askerlerince gözleri bağlanarak gözaltına alınan 16 yaşındaki Fevzi Cundi'nin fotoğrafları koreografide yer aldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nı simgeleyen fotoğrafla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının tribünlerde yerini almasının ardından AK Parti Genel Merkezince hazırlanan bir video da salondaki partililere izletildi.

Konuşması sonrasında gazilerle hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan'a hediye takdim edildi.

Kongrede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Çiğdem Karaaslan, Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da hazır bulundu.

