İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün de olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ama bugün kararsız değiliz. Bugün de olağanüstü dönemden geçiyoruz ama bugün güçsüz değiliz, bugün lidersiz değiliz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Mücadele yeni başladı." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti kadrolarının sadece Anadolu coğrafyasına değil, tüm dünyaya adalet, hakkaniyet ve insanlık gibi birçok değerlerin nakşedilmesini sağladığını söyledi.

Türkiye'nin tarihte de birçok kez olağanüstü zor dönemlerden geçtiğini belirten Soylu, ülkenin ekonomik ve siyasi krizlerin dışında terörle de yıpratılmak istendiğini anlattı.

Krizlerin ülkeye büyük zararlar verdiğini dile getiren Soylu, "Hatırlayın, ekonomik krizler, siyasal kaoslar ve bu ülkede maalesef depremle karşı karşıya kaldığımızda esasen takatsizdiniz, güçsüzdünüz. Bu olağanüstü dönemlerde güçsüzdük, bu olağanüstü dönemlerde kararsızdık, bu olağanüstü dönemlerde lidersizdik. Bugün 21. yüzyıldayız. Bizi 19. yüzyılın sonuna hasta adam olarak soktular." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, 20. yüzyılın sonunda yine Anadolu coğrafyasında Türk milletini hasta adam yapmak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ekonomik krizlerle siyasal kaoslarla terörle bizi takatsiz bırakmak istediler. İstiyorlardı ki 21. yüzyılın sonunda da biz hasta olalım. Allah'a hamdolsun ki, şunu burada net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bugün de olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ama bugün kararsız değiliz. Bugün de olağanüstü dönemden geçiyoruz ama bugün güçsüz değiliz, bugün lidersiz değiliz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Mücadele yeni başladı. 15 Temmuz'da dünya, demokrasi sınavında sınıfta kaldı. Afrin'de yine dünya insanlık sınavında ve terörle mücadele sınavında sınıfta kaldı. Dünyaya insanlığı da dünyaya terörle mücadeleyi de dünyaya demokrasiyi de nakşedecek şu şanlı millettir."

"Bu hareket milletin desteğiyle geleceğe doğru yürüyen bir harekettir"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da 100 yıl önce Türk milletini Anadolu coğrafyasından çıkarmak için gelenlerin yine bu coğrafyayı şekillendirmeye kalkıştığına dikkati çekti.

Samsun'un 1919 yılında yaşlısı, genci, kadını, erkeğiyle işgale "hayır" demenin ilk hareketi olduğunu vurgulayan Demircan, "Bu hareket, milletin bağrından çıkmış, milletin iradesiyle şekillenmiş, milletin desteğiyle geleceğe doğru yürüyen bir harekettir. Bu milletin tarih sahnesinde üzerine düşen görevi her zaman yapmasını sağlayan bu iradedir, milletimizin göstermiş olduğu bu destektir. Şimdi Samsun, farklı bir güzelliktesin. Bugün Samsun sadece kongre yapmıyor, lideri cumhurbaşkanını ağırlıyor." diye konuştu.

Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman ile partililer katıldı.