Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genel Başkan olduğumda bir 'metal yorgunluğundan' bahsetmiştim. Şimdi diriliş hareketini Afrin ile başlattık, devamına var mıyız? Yeniden diriliş." dedi.

Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasına, "Samsun, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 64'lük 'evet' oranıyla sözünü tuttu ve Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir seviyeye ulaştı. Samsun, 'kurucu şehir' olma vasfıyla milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahip." diyerek başladı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde de yine Samsun'a en önde olmanın yakışacağını belirten Erdoğan, bu güzel sonuçta kendilerine olan desteğini gösteren Samsun'a şükranlarını sundu.

Erdoğan, bu arada yüzde 87 ve 85'lik "evet" oranlarıyla tüm Türkiye'de ilk 100 arasında yer alan Ayvacık ve Asarcık ilçelerini özellikle tebrik etti.

"Şimdi önümüzde yeni bir imtihan var o da 2019 seçimleri" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halk oylamasında araladığımız kapıyı inşallah 2019'da sonuna kadar açarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki Karadeniz'in her iki ucundan da duyulsun. Sadece burada duyulmakla kalmasın, sınırlarımızı aşsın tüm dünyadan duyulsun.

Samsun, 2019'da büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme davamızın en önünde yer almaya hazır mıyız? Samsun, 2019'da yeni bir heyecanla ülkemizi hak ettiği yere çıkartıyor muyuz? Genel Başkan olduğumda bir 'metal yorgunluğundan' bahsetmiştim. Şimdi diriliş hareketini Afrin ile başlattık, devamına var mıyız? Yeniden diriliş."

"5 bin 550 kişilik yeni yurtları da hizmete açıyoruz"

Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının çok çalışması gerektiğine işaret ederek, salonda bulunan ana kademe ve delegelerden de 2019'a kadar kapı kapı dolaşma sözü aldı.

Konuşmasının bu kısmında bir kız çocuğunu yanına çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tayyip Dedesi'ni karşılamak için bu sabah kuaföre gitmiş, saçlarını da böyle güzel yaptırmış. Şimdi de içeri girerken bana 'Tayyip Dede, sen hiç yorulmuyorsun?' dedi. Ben de 'Sizi gördüğüm zaman bana yorulmak olur mu?' dedim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, milletin kendilerine verdiği desteğe ve hayır dualarına teşekkürlerini hep hizmet olarak ifade etmeye çalıştıklarını dile getirdi, bu anlayışla son 15 yılda ülkenin diğer 80 vilayetiyle Samsun'a da çok önemli hizmetler getirdiklerine değindi.

Bu dönemde Samsun'a yapılan yatırım tutarının 22 katrilyon lira olduğunu bildiren Erdoğan, "Çünkü kurtuluşun şehri Samsun'a bu yakışırdı. Bizden önce gelenler hep laf laf laf bunu yaptılar. Biz iş iş iş bunu yaptık." dedi.

Erdoğan, eğitimde 4 bin 576 yeni derslik yaptıklarını, 8 bin 451 kişilik yüksek öğrenim yurtlarını faaliyete geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Birkaç yıl içinde 5 bin 550 kişilik yeni yurtları da hizmete açıyoruz. Samsun Stadyumu 35 bin kişilik kapasitesiyle sadece bölgemizin değil ülkemizin de önemli spor tesislerinden biri oldu. Ayrıca Bafra'da 5 bin kişilik ikinci bir stadyumla, şehrimizin her köşesine kazandırdığımız pek çok spor tesisimiz var.

Şimdi sizlere bir müjde vermek istiyorum. Samsun'a ikinci bir devlet üniversitesi açıyoruz. Doğrudan şehrimizin ismini verdiğimiz Samsun Üniversitemizin kuruluşuyla ilgili karar, önceki gün Yükseköğretim Kurulumuzda alındı. İnşallah diğer aşamaları da süratle geçerek, kanun olarak Meclisimizden çıkacak ve üniversitemiz en yakın zamanda eğitim, öğretime başlayacaktır."

"900 yataklı şehir hastanesi şu anda ihale sürecinde"

Sağlıkta 14'ü hastane olmak üzere 34 tesisi şehre kazandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, Vezirköprü ve Çarşamba ilçelerindeki hastanelerin inşasının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Erdoğan, ayrıca 900 yataklı şehir hastanesinin de şu anda ihale sürecinde olduğunu açıklayarak, "TOKİ vasıtasıyla şehrimize 9 bin 500 konut inşa ettik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 120 kilometreden 306 kilometreye çıkardık. Samsun gibi bir şehir, 'hızlı trensiz olmaz' dedik ve Kırıkkale-Çorum-Amasya-Samsun hattının proje ve sondaj çalışmalarına başladık. Ayrıca Samsun-Sivas arasındaki mevcut demiryolunu 1,2 milyar liralık yatırımla baştan sona yeniliyoruz." diye konuştu.

Samsun havalimanının yolcu trafiğinin 175 bin olduğunu anımsatan Erdoğan, bu rakamı 1 milyon 152 bine çıkardıklarını söyledi. Mevcut terminal binasını tamamen dış hatlara ayırıp, iç hatlar için yeni bir terminal binası inşa etmek üzere çalışmalara başladıklarını bildiren Erdoğan, ileriki birkaç yılda Samsun'a yeni iç hatlar terminal binasını da kazandıracaklarını kaydetti.

"Biz çiftçiye verdik, senin cebine koyacak halimiz yoktu herhalde"

Erdoğan, bugüne kadar tamamlanan 8 barajla 444 bin dekar arazinin sulanabilmesini sağladıklarını ifade etti.

Ladik Fındıcak ve Terme Salıpazarı Barajları'nın inşasının sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, "Samsunlu çiftçilerimize 15 yılda verdiğimiz tarımsal destek tutarı 1,8 milyar lira. Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi ağlıyor' diyor. İşte bunu biz çiftçiye verdik, senin cebine koyacak halimiz yoktu herhalde. İleriki dönemde de inşallah bu çalışmaları daha da ileriye taşıyacak, Samsun'u büyütmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, bundan tam bin yıl önce bu toprakların tarihi bir olaya şahitlik ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Selçuklu Devleti'nin büyük komutanı Çağrı Bey, 1018 yılının bir mart ayında Maveraünnehir'den Anadolu'ya gelmiş, Van ve Nahçıvan bölgesini feth ederek, Malazgirt'e giden yolun taşlarını döşemiştir. Şimdi de Malazgirt'te bütün o alana biz yeni ama farklı bir peyzajıyla düzenlememizi yapıyoruz. İnşallah Malazgirt kutlamalarını, geçen yıl birincisini yaptık, bundan sonra her yıl yapacağız."

(Sürecek)