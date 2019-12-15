AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Semir Özdemir görevine başladı
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AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Semir Özdemir görevine başladı

AK Parti Genel Merkezi tarafından Samandağ İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Semir Özdemir görevine başladı.

15.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:46
AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Semir Özdemir görevine başladı

Genel Merkezi tarafından İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Semir Özdemir görevine başladı.

İlçe teşkilatındaki devir teslim töreninde Özdemir koltuğu ilçe başkanlığı görevinden ayrılan Selahaddin Yeter'den teslim aldı.

Özdemir, görevini en iyi şekilde yapacağını belirtti.

Kaynak: AA
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