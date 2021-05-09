AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'ten şehit annelerine ziyaret
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AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'ten şehit annelerine ziyaret

AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'ten şehit annelerine ziyaret
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Musa Zor ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan da yer aldı.

Kılıç, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Baş tacımız, ilk öğretmenimiz, gücümüz olan annelerimizi ziyaret ediyoruz. Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor ve kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Belediyede ağırladığı Atabek, Turan ve İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Belgin Demirağ'ın da günlerini kutlayan Kılıç, çiçek takdiminde bulundu.

Atabek de Başkan Kılıç'a teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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