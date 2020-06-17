AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'ten Sakaryaspor'a kutlama
AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakaryaspor'un 55. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
17.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:48
AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakaryaspor'un 55. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Atabek, yaptığı açıklamada, 17 Haziran 1965 tarihinde kurulan Sakaryaspor Kulübü'nün 55. yıl dönümü olduğunu anımsattı.
Kulübün kuruluşundan bu yana Türk futboluna önemli sporcuları kazandırdığını aktaran Atabek, "Anadolu Güneşi" Sakaryaspor'un 55. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Kaynak: AA