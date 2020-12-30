AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:15
AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, AA'nın

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Atabek, ajansın çalışmaları hakkında bölge müdürü Yücel Velioğlu'ndan bilgi aldı.

Velioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Atabek'e AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını takdim etti.

Ziyaretinin ardından Atabek, AA muhabirlerinin çektiği, yaşam, spor ve haber kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde oyunu, Bestami Bodruk'un çektiği "Diyarbakır anneleri" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Atabek, yaşam kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma", spor kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" fotoğraflarını seçti.

"İnşallah Diyarbakır annelerinin hepsi en yakın zamanda çocuklarına kavuşur"

Atabek, fotoğrafların her birinin değerli olduğunu belirterek, özellikle "Diyarbakır anneleri" fotoğrafının çok etkileyici olduğunu dile getirdi.

HDP'nin kadın, çocuk ve insan haklarından bahsetme durumunun olamayacağını vurgulayan Atabek, şunları kaydetti:

"Dağa kaçırılan kız ve erkek çocuklar var. Onların bütün yaşam hakları, gençlikleri elinden alınıyor. Kız çocuklarına orada tacizler, tecavüzler, aynı şekilde erkek çocuklarına da olduğunu biliyoruz. Çocuk yaşta terörist haline getiriliyor bu çocuklar. Ailelerin çocuklarıyla ilgili hayalleri elinden alınıyor. Diyarbakır annelerinin sonuna kadar yanındayız. İki kız çocuğu annesi olarak evlattan ayrılmanın bu dünyada yaşanabilecek en büyük acı olduğuna yürekten inanıyorum. İnşallah Diyarbakır annelerinin hepsi en yakın zamanda çocuklarına kavuşur." diye konuştu.

Eski milli triatlet Pınar Avşar'ın çekilen fotoğrafını çok beğendiğini ifade eden Atabek, "Yeter ki isteyin, hayallerinizin önüne hiçbir şey geçemez, koronavirüs dahil. Hemen evinin önüne kurduğu portatif havuzla bir insanın yüzme antrenmanı yapıyor olması, onun gerçekten işine ne kadar aşık olduğunu gösterir. Pınar Avşar'ı yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Atabek, "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" fotoğrafının da dikkati çektiğini dile getirerek, uzun süre camilerden uzak kalınca cuma namazının çok özlendiğini, ne kadar kıymetli olduğunun fark edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Özdemir Eser Yenenler Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ryan Babel Fatih Terim Samet Aybaba Güven Yalçın
Tüm Haberler Erkek Sakarya Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 11:18:49. #1.14#
title