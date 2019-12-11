AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

11.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:44

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi alan Atabek, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt" ve Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" ile sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Atabek, Anadolu Ajansı fotoğraflarının gerçekten çok etkileyici olduğunu belirterek, "Fotoğrafları çeken ve bizlerle paylaşan herkese şükranlarımı sunuyorum. Fotoğraflarda o kadar çok şey var ki aslında bahsedebileceğimiz. Bir olayı çok güzel kompozisyon halinde bir fotoğrafla anlatabilmişler. Buradaki kompozisyonu belki bir kitapla bile anlatmanız mümkün değilken, sadece bir kareyle size tüm duyguyu, gerçekliği hem renklerle hem de açısıyla tam anlamıyla ifade edilebilmiş." diye konuştu.

Fotoğrafların milli ve manevi duygularını harekete geçirdiğini dile getiren Atabek, şunları kaydetti:

"Dünyanın gerçekliklerini bazen sadece bir kareye bile sığdırabileceğimizi gösteren fotoğraflar var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 'Çocuklarımızı geri istiyoruz' başlıklı fotoğraf beni çok etkiledi. Yakinen takip ettiğim bir konuydu. Anne ve babaların göğüslerindeki evlatlarının fotoğrafları kadar bu dünyada daha kıymetli bir şey olamaz. Hepsinin gözünde hüznü, sevgiyi, merhameti, en önemlisi de 'gerekirse evladım için her türlü mücadeleyi verebilirim.' bakışını görmek çok etkileyici.

'Gazze'de enkazlar arasında iftar' fotoğrafına belki saatlerce bakabilirim, beni çok etkiledi. Bir tarafta savaş enkazı ama bir tarafta da ibadetini bir yemekle taçlandıran Müslüman kardeşlerimizin tam da enkazın yanında ibadetlerini tamamlama anı çok etkileyici. Hem halimize ne kadar şükretmemiz gerektiği hem de tüm Müslüman kardeşlerimiz için ne kadar çok çalışmamız gerektiğini anlattı bu kare bana."

Kaynak: AA