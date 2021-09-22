AK Parti Sakarya İlçeler Arası Futbol Turnuvası başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Sakarya İlçeler Arası Futbol Turnuvası başladı

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
AK Parti Sakarya İlçeler Arası Futbol Turnuvası başladı

AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçeler Arası Futbol Turnuvası, protokol maçıyla başladı.

SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçeler Arası Futbol Turnuvası, protokol maçıyla başladı.

Adapazarı ilçesindeki bir spor tesisinde düzenlenen protokol maçı, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin vuruşuyla başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'in yer aldığı yeşil takım ile belediye ve ilçe başkanlarının bulunduğu kırmızı takımın karşılaştığı protokol maçında dostluk kazandı.

Müsabaka sonunda katılımcılara ve izleyicilere yemek ikramında bulunuldu.

Turnuvada 16 takım şampiyonluk mücadelesi verecek.

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Meral Akşener Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Amelia Hamlin Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Güzel Sözler Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Sakarya İlçeler Arası Futbol Turnuvası başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 21:40:26. #1.12#