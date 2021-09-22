AK Parti Sakarya İlçeler Arası Futbol Turnuvası başladı
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçeler Arası Futbol Turnuvası, protokol maçıyla başladı.
SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçeler Arası Futbol Turnuvası, protokol maçıyla başladı.
Adapazarı ilçesindeki bir spor tesisinde düzenlenen protokol maçı, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin vuruşuyla başladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'in yer aldığı yeşil takım ile belediye ve ilçe başkanlarının bulunduğu kırmızı takımın karşılaştığı protokol maçında dostluk kazandı.
Müsabaka sonunda katılımcılara ve izleyicilere yemek ikramında bulunuldu.
Turnuvada 16 takım şampiyonluk mücadelesi verecek.
AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri