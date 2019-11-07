AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları'ndan ağaç dikme seferberliğine destek

07.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:10

AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları, "Geleceğe Nefes" sloganıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı fidan dikme seferberliğinde kardeş il Bingöl'e 54 fidan bağışladı.

İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı bu seferberliğin vatandaşların ilgisini çekmek, çevre duyarlılığını artırmak ve geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakmak adına çok anlamlı ve değerli bir çalışma olduğunu belirterek, "Bizler de bu anlamlı çalışmaya farklı bir değer katmak adına kardeş İlimiz Bingöl'e 54 fidan bağışladık. Tüm vatandaşlarımızı daha yeşil bir Türkiye için el ele, gönül gönüle bu seferberliğe destek olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA