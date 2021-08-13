AK Parti Sakarya İl Başkanlığından Adana'daki yangın mağduru çiftçilere yardım tırı

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı, ihtiyaç sahibi çiftçilere ulaştırılmak üzere orman yangınının etkili olduğu Adana'nın Aladağ ilçesinde dağıtılmak üzere yonca, besi yemi ve süt yeminin bulunduğu 6 yardım tırını bölgeye gönderdi.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı, ihtiyaç sahibi çiftçilere ulaştırılmak üzere orman yangınının etkili olduğu Adana'nın Aladağ ilçesinde dağıtılmak üzere yonca, besi yemi ve süt yeminin bulunduğu 6 yardım tırını bölgeye gönderdi.

AK Parti Sakarya Yerel Yönetimler Başkanlığının organizasyonunda yapılan yardım tırları, yangın bölgesi Adana'ya ulaştırılmak üzere Yeni Sakarya Şehir Stadyumu Yerleşkesinden uğurlandı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, burada yaptığı konuşmada, son günlerde yaşanan orman yangınlarının, sel felaketlerinin son bulmasını diledi.

Yaraların sarılmasıyla ilgili sosyal çalışmaların devam edeceğini belirten Tever, "Yangın bölgesinde yaşanan durum ve ortaya çıkan görüntüler hepimizin yüreğini ve ciğerlerini yaktı. Başta ormancılar olmak üzere, emniyet, jandarma, itfaiye, farklı illerden gelen yetkililer, belediyeler, herkes canla, başla bir mücadele verdi ve vermeye devam ediyor." diye konuştu.

Devletin bu süreci başarılı bir şekilde yöneterek yangından etkilenen hiçbir vatandaşı mağdur etmeyecek birçok adımı atarak yaraların tez zamanda sarılması için seferber olduğunu işaret eden Tever, "Bugün bizlerde çorbada bir tuzumuz olsun diyerek bölgede önemli bir eksiklik olan yem ihtiyacına yönelik tırlarımızı kuşanarak çiftçi kardeşlerimize gönderiyoruz. Bugün AK Parti Sakarya Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak, belediyelerimizin ve teşkilatımızın katkılarıyla hazırladığımız 6 tırı Adana Aladağ İlçe Tarım Müdürlüğüne ulaştırmak üzere buradan yolcu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tever, bu süreçte sağduyulu vatandaşlara teşekkür ederek, sel ve orman yangınların hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dilediklerini sözlerine ekledi.

Organizasyona, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya Yerel Yönetimler Başkanı Enver Tok, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı